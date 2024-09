Il castello delle cerimonie, la puntata di venerdì 8 dicembre: il matrimonio tra Rosa e Simone

Venerdì 8 dicembre è in onda su Real Time un nuovo appuntamento de Il castello delle cerimonie. Il programma prende il via in seconda serata, subito dopo la fine della semifinale di Bake Off Italia.

Il castello delle cerimonie 8 dicembre, il matrimonio di Rosa e Simone

Il castello delle cerimonie è una produzione originale di B&B Film, che lo realizza per Warner Bros. Discovery. La location in cui si celebrano i vari party è quella del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, piccolo comune vicino a Napoli. La sigla si intitola Nu matrimonio napulitano ed è cantata da Daniele Bianco.

Ne Il castello delle cerimonie, anche tramite la voce della narratrice Eleonora De Angelis, è analizzata una celebrazione in ogni suo aspetto, dalla preparazione allo svolgimento vero e proprio. Nella puntata di venerdì 8 dicembre sono festeggiate le nozze tra Rosa e Simone.

Chi sono gli sposi

Durante Il castello delle cerimonie, i protagonisti raccontano la loro storia. Rosa ha 29 anni, è nata a Pompei, in Campania, ma circa dieci anni fa si è trasferita in Umbria. Qui ha iniziato a lavorare all’interno dell’attività guidata da Simone, di cui si è poi innamorata. Lo sposo, a tal proposito, afferma: “Io avevo un principio aziendale in cui separavo la vita privata dal lavoro. Dopo aver conosciuto Rosa, però, tale principio è venuto meno”. Simone e Rosa, ne Il castello delle cerimonie dell’8 dicembre, hanno deciso di festeggiare il matrimonio nella terra di origine della sposa.

Il castello delle cerimonie 8 dicembre, le richieste degli sposi

Durante Il castello delle cerimonie, gli sposi Rosa e Simone hanno fatto il sopralluogo nella struttura in compagnia dei loro figli. Matteo Giordano, in seguito, ha il compito di raccogliere le richieste dei protagonisti, a partire dalle modalità con le quali celebrare il rito civile. Quest’ultimo si svolge nel giardino del castello ed è celebrato da Imma Polese.

Rosa e Simone, nel corso de Il castello delle cerimonie di venerdì 8 dicembre, affermano: “Vorremmo un menù basato esclusivamente sul pesce. Dopo un aperitivo e un antipasto abbondante, desidereremmo poter mangiare il sushi, cucinato direttamente da due chef giapponesi”.

Non manca, nella puntata odierna de Il castello delle cerimonie, lo spazio per il mondo dell’intrattenimento. Durante il party di nozze, Rosa e Simone vorrebbero tre cantanti neomelodici e un comico. Giordano, nonostante le perplessità, proverà, come sempre, ad accontentare gli ospiti del castello.