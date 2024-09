Verissimo, gli ospiti del 9 e 10 dicembre: Veronica Peparini parla della gravidanza, c’è Bianca Berlinguer

Silvia Toffanin, sabato 9 e domenica 10 dicembre, conduce due nuove puntate di Verissimo. Come al solito, al centro del doppio appuntamento ci sono le interviste a personaggi celebri. Tra loro c’è Veronica Peparini.

Verissimo 9 10 dicembre, gli ospiti del sabato

A Verissimo di sabato 9 dicembre c’è l’attrice Rita Rusic. L’interprete e produttrice è in studio con la sorella Lierka. Spazio, nella puntata, al mondo della musica grazie a Beppe Carletti, cantante nonché fondatore dei Nomadi.

Nel corso di Verissimo del 9 dicembre ci sono Martina Colombari e Rebecca Staffelli. Quest’ultima, speaker radiofonica, racconta a Silvia Toffanin le emozioni per essere nel cast fisso del Grande Fratello. Nel reality, infatti, Staffelli monitora in diretta i commenti provenienti dagli utenti social.

Confermato, durante l’appuntamento, lo spazio dedicato alla soap opera Terra Amara. Direttamente dal cast della produzione seriale c’è Melike Ipek Yalova, che interpreta il personaggio di Mujgan. Infine, presenziano le amiche e colleghe Gabriella Germani, Vittoria Belvedere e Benedicta Broccoli. Le tre sono impegnate a teatro con Donne in pericolo.

Veronica Peparini con Andreas Muller

A Verissimo di domenica 10 dicembre, Silvia Toffanin dà spazio a Veronica Peparini e ad Andreas Muller. I due, poche settimane fa, avevano annunciato proprio nel programma pomeridiano di Canale 5 di essere in attesa di due gemelline.

In seguito, Peparini e Muller hanno aggiornato i fan sui social, non nascondendo la preoccupazione per la salute delle figlie: “Le piccole vivono in un’unica placenta e sono necessari controlli ogni 48 ore perché i vasi sanguigni sono condivisi. Una delle due è donatrice di sangue dell’altra, che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fatale”. Peparini e Muller, durante Verissimo del 10 dicembre, forniscono degli aggiornamenti.

Verissimo 9 10 dicembre, gli altri ospiti della domenica

Sempre domenica 10 dicembre, a Verissimo, è presente Bianca Berlinguer, che dallo scorso settembre è divenuta volto di Rete 4 con il talk È sempre Cartabianca. La puntata è arricchita da Christian De Sica, presto tra i protagonisti della serie Gigolò per caso, disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 21 dicembre.

Nel corso di Verissimo del 10 dicembre, Silvia Toffanin racconta la lunga amicizia tra Orietta Berti e Cristiano Malgioglio. Infine, è ospite Ida Platano, personaggio molto amato di Uomini e Donne. La donna, da qualche settimana, è divenuta la nuova tronista del format condotto da Maria De Filippi.