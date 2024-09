Reazione a Catena, Le Caterine nuove campionesse: lavoro, da dove vengono e quanto hanno vinto

Reazione a Catena, nella puntata di venerdì 8 dicembre, ha avuto un cambio di campioni, con I Galletti che hanno lasciato il loro posto a Le Caterine. Il trio è riuscito ad avere la meglio al termine di una partita decisamente complicata.

Reazione a Catena Le Caterine, chi sono le nuove campionesse

Le Caterine, nuova squadra al vertice di Reazione a Catena, è composta da tre giocatrici. I loro nomi sono Annalisa, Carlotta e Rossella e provengono tutte dalla Liguria e, in particolare, da Genova. Sono sorelle e la loro intesa è cresciuta a dismisura grazie al fatto che convivono da sole nella casa della nonna.

Annalisa, Carlotta e Rossella, dialogando con Marco Liorni all’inizio dell’appuntamento dell’8 dicembre di Reazione a Catena, si sono definite persone sportive. Tanti gli sport da loro praticati, tra cui la ginnastica artistica, il nuoto, il paracadute e le arti marziali.

L’Intesa Vincente

La sfida di Reazione a Catena tra Le Caterine e I Galletti ha avuto un predominio di questi ultimi. I campioni in carica, per larghi tratti della partita, sono sembrati superiori, riuscendo a chiudere con un montepremi provvisorio più alto. Le sfidanti, così, hanno avuto la possibilità di risolvere la Zot. Tuttavia, Le Caterine non sono riuscite a risolvere la catena di parole, ottenendo un malus di cinque secondi di tempo ne L’intesa vincente.

In tale manche, a sorpresa, la partita ha avuto un improvviso cambio di marcia. Le Caterine, infatti, ne L’intesa vincente di Reazione a Catena dell’8 dicembre, hanno mostrato una grande intesa, che le ha permesso di ottenere ben dodici punti. I Galletti, invece, si sono fermati a cinque risposte esatte, anche a causa di un errore commesso in un raddoppio.

Reazione a Catena Le Caterine, il gioco finale

A Reazione a Catena di venerdì 8 dicembre, Le Caterine hanno partecipato per la prima volta al gioco finale de L’ultima catena, al quale sono arrivate con un montepremi provvisorio di 79 mila euro. Cifra, questa, che nella manche si è ridotta a 19 mila e 750 euro a causa di due errori.

Durante L’ultima parola, Le Caterine hanno acquistato il terzo elemento, dimezzando il jackpot a 9 mila e 875 euro. Annalisa, Carlotta e Rossella hanno dovuto individuare il termine vincente con In iniziale ed E finale, da associare a Proprietà ed Onestà. Le tre hanno optato per Intellettuale, riuscendo a vincere la somma in palio.