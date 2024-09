Stasera in tv sabato 9 dicembre 2023, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 9 dicembre 2023. Su Rai3, il programma di Mario Tozzi Sapiens, un solo pianeta. Su Rete 4, il film western …continuavano a chiamarlo Trinità, con Bud Spencer e Terence Hill.

Stasera in tv sabato 9 dicembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 20.35, il celebrity talent Ballando con le stelle. Partita con grandi ambizioni e un cast che sulla carta si presentava come il più forte di sempre, questa edizione dello show di Milly Carlucci non si avvicina per ora ai record del passato. Rispetto al 2022, anzi, gli ascolti calano: la media delle prime 5 puntate è scesa da 3.608.000 a 3.183.000 spettatori.

Su Rai3, alle 21.45, Sapiens, un solo pianeta. Dopo aver solcato i mari, Mario Tozzi nella terza puntata passa ai fiumi: dalle rive del Tevere, in un viaggio che parte dall’oasi di Alviano e arriva fino al centro di Roma, scopriamo come anche i fiumi siano elementi naturali sotto attacco: siccità e alluvioni sono infatti due facce della stessa medaglia.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: Turandot. L’ultimo capolavoro di Puccini inaugura la stagione del Teatro San Carlo di Napoli. Sul podio di direttore Dan Ettinger mentre la regia è di Vasily Barkhtov. Nel cast Sondra Radvanovsky, nel ruolo di Turandot, Yusif Eyvazov (Calaf) e Rosa Feola (Liù).

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Anche quest’anno i protagonisti del reality più longevo, condotto da Alfonso Signorini, vivranno le festività natalizie nella Casa di Cinecittà. E per tutto il mese di dicembre saranno in onda nella prima serata di Canale 5 pure di sabato. Questa lunga edizione proseguirà almeno fino a marzo.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Il talk di Massimo Gramellini si propone di raccontare il mondo in cui viviamo attraverso la scelta di alcuni vocaboli. Tratta argomenti di attualità, ma è prevista anche una striscia serale alla domenica che si occupa di temi culturali.

Su Tv8, alle 21.30, 4 Ristoranti. Oggi Alessandro Borghese incorona il Miglior ristorante di cucina ladina della Val Badia. In lizza come sempre quattro locali: Adlerkeller, Il Rifugio La Marmotta, Tlò Plazores e Fana Ladina. Il bonus è riservato ai canederli.

Su Nove, alle 21.25, il docu-reality Michael Jackson l’uomo allo specchio. Lo psichiatra Dr Bob Johnson racconta un’infanzia di abusi di Michael Jackson tra disinformazione e mistero. Scopriamo in che modo le sue esperienze infantili hanno plasmato la sua realtà complessa e disturbata.

I film di questa sera sabato 9 dicembre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 176, di Steno, Febbre da cavallo, con Gigi Proietti, Enrico Montesano. Le disavventure di tre truffatori da strapazzo con la passione per le scommesse ippiche. Dopo molte delusioni, il trio tenta di truccare una corsa molto importante, ma…

Su Rete 4, alle 21.25, il film western del 1971, di E.B. Clucher, …continuavano a chiamarlo Trinità, con Terence Hill, Bud Spencer. Trinità (Terence Hill) e suo fratello Bambino (Bud Spencer), giunti nella cittadina di Tascosa, vengono scambiati per agenti federali. I due decidono di approfittare dell’equivoco: si travestono da frati e si introducono in una missione dove un trafficante nasconde le sue armi.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2018, di Travis Knight, Bumblebee, con Hailee Steinfeld. Gli Autobot stanno perdendo la guerra contro i Decepticon: decidono allora di mandare uno di loro, Bumblebee, sulla Terra per creare un rifugio per i suoi simili. Una volta a destinazione, Bumblebee si trasforma in un Maggiolino e aspetta, finché la 17enne Charlie (Hailee Steinfeld) lo riattiva.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2002, di Nick Cassavetes, John Q. con Denzel Washington, Robert Duvall. John Quincy Archibald è padre di un bambino gravemente malato per il quale l’assicurazione non intende pagare le cure. Pronto a tutto pur di salvarlo, si barrica in ospedale.

Stasera in tv sabato 9 dicembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1988, di Stephen Frears, Le relazioni pericolose, con Glenn Close, John Malkovich. Francia, 1700. La perfida marchesa de Merteuil decide di umiliare un suo ex amante chiedendo all’amico Valmont di sedurne la fidanzata. Il gioco, però, gli sfugge di mano.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2016, di Nicholas Stoller, Doug Sweetland, Cicogne in missione. Junior è impiegato alla Cornerstore.com, gigante del commercio online, dove i pacchi vengono consegnati dalle cicogne. Ma un giorno attiva per sbaglio la Macchina Fabbrica-Bambini.