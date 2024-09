Domenica In, la puntata del 10 dicembre: ci sono Renato Zero, Massimo Ranieri e Ficarra & Picone

Rai 1, domenica 10 dicembre, trasmette in diretta una nuova puntata di Domenica In. Il programma è condotto da Mara Venier ed è in onda dagli studi Rai Fabrizio Frizzi a partire dalle 14:00.

Domenica In 10 dicembre, Renato Zero presenta il nuovo album

A Domenica In del 10 dicembre, Mara Venier accoglie uno dei cantanti più amati nel nostro paese. Stiamo parlando di Renato Zero, che in carriera ha pubblicato oltre 40 album. Tanti i successi che hanno la sua firma, come I migliori anni della nostra vita, Mi vendo, Triangolo, Il cielo e Nei giardini che nessuno sa.

Nel rotocalco domenicale, Zero presenta al grande pubblico il suo ultimo album, intitolato Autoritratto. La collezione ha al proprio interno tredici brani, sette dei quali sono canzoni inedite.

A Domenica In del 10 dicembre, visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play, è ancora protagonista la musica italiana grazie a Massimo Ranieri. L’interprete, autore di Rose rosse, Perdere l’amore e Se bruciasse la città, ripercorre le tappe più significative della sua carriera. Inoltre, si esibisce in diretta con l’inedito dal titolo Sorridi è Natale.

Il musical di Mare Fuori e Vincenzo Mollica

La diretta di Domenica In del 10 dicembre procede con il cantautore Andrea Sannino. Quest’ultimo è nel cast di attori protagonisti del musical di Mare Fuori. La trasposizione teatrale della nota serie tv è diretta da Alessandro Siani e debutta il 14 dicembre prossimo presso il Teatro Augusteo di Napoli.

Da Mara Venier è prevista un’esibizione di alcuni degli attori dello spettacolo, che ha nel cast anche Maria Esposito, Giuseppe Pirozzi, Antonio Orefice, Giulia Molino e Mattia Zenzola.

In studio a Domenica In c’è l’ex giornalista del TG1 Vincenzo Mollica. Il cronista presenta lo spettacolo L’arte di non vedere, un racconto fatto di aneddoti e ricordi che porterà in scena in due date a gennaio, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma e il Teatro Arcimboldi di Milano.

Domenica In 10 dicembre, Ficarra & Picone

Nel corso di Domenica In del 10 dicembre è proposto un focus sul mondo del cinema. A tal proposito c’è il duo comico Ficarra & Picone, dal 14 dicembre protagonisti nel film Santocielo. La pellicola è diretta da Francesco Amato e ha nel cast anche Maria Chiara Giannetta, Barbara Ronchi e Giovanni Storti. Infine, è accolto l’attore Toni Servillo, che parla di Adagio, produzione cinematografica ambientata nella Roma di oggi e che ha come regista Stefano Sollima.