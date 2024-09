Masterchef Italia 2023, la conferenza stampa di presentazione: parlano i giudici

Lunedì 11 dicembre, dalle ore 11:45, si è svolta la conferenza stampa di Masterchef Italia 2023. Il celebre programma di cucina torna in onda su Sky Uno a partire dalla prima serata di giovedì 14 dicembre. Grandi protagonisti sono ancora una volta i tre giudici, presenti all’incontro con la stampa. Stiamo parlando di Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Canavacciuolo.

Masterchef Italia 2023 conferenza stampa, inizia l’incontro

Inizia la conferenza stampa di Masterchef Italia 2023. Prende la parola il professor Fausto Colombo, che rappresenta l’Università Cattolica, dove oggi si svolge l’incontro: “Siamo felici di ospitare l’evento di presentazione di Masterchef. Il cibo significa accoglienza, identità, apertura alle altre culture e solidarietà. Valori, questi, che cerchiamo di insegnare anche in questo ateneo“.

Prendono la parola i giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Canavacciuolo. Il primo afferma: “Il format ha cambiato il pensiero gastronomico delle persone. Il format ha fatto capire alla gente che il nostro è un lavoro importante, dando la possibilità alle persone di entrare in un mercato complesso. Masterchef è fondamentale, mi dà l’opportunità di scoprire nuovi talenti. Sono nel cast del programma sin dalla prima stagione, ma non ho mai cambiato il modo di giudicare. Al massimo ho alzato l’asticella”.

Nella conferenza stampa di Masterchef Italia 2023, Canavacciuolo aggiunge: “Il programma porta tanti chef di livello internazionale di fronte a uno schermo. La cucina è cultura e tradizione“. Locatelli, infine, sottolinea: “La cucina ha ricevuto una grande copertura mediatica, rivoluzionando il nostro mestiere. Con il mezzo televisivo riusciamo a parlare a milioni di persone e questo mi rende molto felice. I nostri giudizi sono molto personali: siamo tre persone differenti, con percorsi lavorativi diversi”.

Il ruolo dei social nel mondo della cucina

Nella conferenza stampa di Masterchef, il giudice Bruno Barbieri commenta il ruolo dei social nel mondo della cucina: “Quando sono in un ristorante e di fronte a me ho un piatto che mi colpisce, spesso faccio una foto. Io, poi, sono molto social, quindi non mi sottraggo. Quando ho iniziato, però, non c’era internet: per sapere cosa accadeva dall’altra parte del mondo dovevi necessariamente fare una valigia e prendere un aereo. Masterchef è uno show che va ringraziato, perché permette di raccontare la realtà che ci circonda e le storie delle persone”. Canavacciuolo aggiunge: “Con i social è tutto più veloce: ciò che crei oggi, domani è già vecchio”. Locatelli: “Grazie alla tv e ai social, il nostro lavoro è percepito finalmente come un vero e proprio mestiere. Inoltre, rende la cucina più egualitaria“.

La conferenza stampa di Masterchef Italia 2023 procede. Interviene Francesca De Martini di Sky: “Masterchef è uno degli show con i quali abbiamo iniziato l’avventura di Sky Uno. Credo che il format sia uno dei più completi in circolazione, perché ha un livello di emotività molto alto, sia per il pubblico che lo guarda che per noi che lo realizziamo“.

Il produttore Leonardo Pasquinelli nella conferenza stampa di Masterchef Italia 2023, aggiunge: “Sky ha creduta per prima alla potenza del programma. Quando cominciammo l’avventura di Masterchef in Italia, Sky rappresentava la modernità. Per questo, ci siamo convinti che fosse il luogo ideale. Sono passati tanti anni, ma il programma continua ad essere moderno, grazie alle storie dei concorrenti, ai giudici e al clima di collaborazione che abbiamo con Sky”. Tra le novità c’è la presenza di un quarto giudice speciale, ovvero un “uomo ombra“.

Masterchef Italia 2023 conferenza stampa, la militarizzazione della cucina

Nella conferenza stampa di Masterchef Italia 2023, i giudici parlano della militarizzazione della cucina. Barbieri: “Io sono sempre stato contrario a tale fenomeno, che era molto presente quando ho iniziato. Nel mio piccolo, ho sempre cercato di costruire nei miei locali un clima amichevole”. Dello stesso avviso Canavacciuolo e Locatelli.

Iniziano le domande dei giornalisti. La prima riguarda il ruolo della cucina vegetariana nel programma. Locatelli: “Teniamo in grande considerazione l’impatto ambientale. Sono rimasto deluso dalla scelta del nostro governo di bocciare la carne in vitro. Quando l’Unione Europea l’approverà, saremo costretti ad importarla dall’estero“. Locatelli sugli ex concorrenti: “Molti hanno lavorato con noi, soprattutto con Canavacciuolo, che non so come faccia ma se li prende tutti!“. Sul ritorno di Masterchef Junior, Francesca De Martini non si sbilancia: “Vediamo, Masterchef si presta a molte declinazioni“. Pasquinelli lancia la proposta di un programma dedicato agli adolescenti.

I giudici, nella conferenza stampa di Masterchef Italia 2023, parlano del rapporto personale con i concorrenti: “Passiamo con loro circa tre mesi, è inevitabile che alla fine si crei un legame personale. Ci dispiace veramente tanto quando dobbiamo fare le eliminazioni“. In merito allo sviluppo di Masterchef nel resto del mondo, Locatelli afferma: “Guardo la versione americana, australiana e greca. Quello che emerge è che l’Italia ha una cultura culinaria più sviluppata rispetto all’estero, i nostri concorrenti hanno un livello più alto”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Barbieri: “L’Italia ha una storia culinaria e ottime materie prime, che rendono la nostra versione più interessante”. Termina qui l’incontro.