La Promessa, le trame dall’11 al 15 dicembre

Nella settimana da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre procede la programmazione tv de La Promessa. La soap opera è nei palinsesti di Canale 5 a partire dalle ore 16:45 circa.

La Promessa 11 15 dicembre, regista e dove è girata

La Promessa è una produzione di StudioCanal e Bambu Producciones. L’ideatore è Josep Cister Rubio e gli episodi sono andati in onda per la prima volta in Spagna nel gennaio del 2023. La regia della soap è a cura di Eva Bermudez De La Vega e Miguel Conde. La serie è ambientata nella Spagna del 1913 e le riprese si sono svolte a poca distanza da Madrid.

La Promessa 11 15 dicembre, la trama

Nel corso de La Promessa di lunedì 11 dicembre, Pia incontra Don Gregorio e decide di confidarsi. Tuttavia, continua a rimanere il mistero in merito all’identità del padre del nascituro. Cruz, dopo il duro faccia a faccia tra Lorenzo ed Elisa, si rifà alle regole del bon ton.

Il martedì, Alonso rivela a Romulo delle allusioni di Elisa davanti a sua moglie. Manuel, intanto, non accetta che Catalina e Martina lo mettano in guardia dalle menzogne di Jimena. Catalina mostra il proprio sostegno nei confronti di Pia.

Durante La Promessa di mercoledì 13 dicembre, Manuel ed Alonso compiono insieme un giro a bordo di un aereo. Martina dà dei fiori a Catalina, mentre Lope restituisce a Maria la scatola musicale regalata da Salvador e che era stata rotta da Gregorio. Da tale gesto, però, nasce un malinteso.

Le trame degli altri episodi

La settimana dall’11 al 15 dicembre de La Promessa procede il giovedì. In tale giornata, alla tenuta si presenta un giovane di nome Segismondo, già presente alle nozze di Manuel. Petra, in seguito, tenta di mettere Romulo contro Pia, mentre Candela e Simona continuano a battibeccare.

Infine, ne La Promessa di venerdì 15 dicembre, Pia si confronta con Candela e le dice il motivo del matrimonio con Gregorio. Le due fanno pace e Candela convince tutti i suoi colleghi a presenziare alla festa per le nozze di Pia e Gregorio.

La Promessa 11 15 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso degli appuntamenti de La Promessa, in onda da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre su Canale 5 e in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.