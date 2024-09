Il metodo Fenoglio finale di stagione su Rai 1: trama e cast

Lunedì 11 dicembre, con gli episodi Il male minore e Colpire al cuore, giunge al termine Il metodo Fenoglio. La serie con protagonista Alessio Boni è in onda dalle 21:30 circa su Rai 1.

Il metodo Fenoglio Il male minore, regista e dove è girata

Il metodo Fenoglio è una produzione di Rai Fiction e Clemart. La trama della serie è ispirata ai romanzi de Il maresciallo Fenoglio scritti da Gianrico Carofiglio. Quest’ultimo figura anche tra gli sceneggiatori. La regia, invece, è di Alessandro Casale, già dietro la macchina da presa di Un professore e Vostro onore.

Il male minore e Colpire al cuore de Il metodo Fenoglio sono girati tra Latina e Bari. Le vicende sono ambientate nella città capoluogo della Puglia. Anche dopo la messa in onda dell’ultima puntata, la serie è comunque visibile gratuitamente e on demand sul sito di Rai Play. La prima stagione del titolo non ha mantenuto le aspettative ed ha avuto un trend negativo. Dopo aver convinto oltre 3,8 milioni di persone nella prima puntata per una share del 20,85%, infatti, la fiction è calata. La puntata di domenica 10 dicembre ha raggiunto una media di 2,4 milioni di spettatori, per una share del 13,6%.

Il metodo Fenoglio Il male minore, la trama

Nel corso di Il male minore de Il metodo Fenoglio, il protagonista è scosso quando riceve una informazione pericolosa. Tale notizia proviene dal passato dell’uomo di cui più si fidava al mondo. Gli eventi, da questo momento in poi, iniziano a precipitare. Il protagonista, infatti, è costretto a prendere una decisione complessa, le cui conseguenze potrebbero stravolgere per sempre la sua vita.

Colpire al cuore, la trama

Subito dopo la fine dell’appuntamento Il male minore, l’ultima puntata de Il metodo Fenoglio procede con l’episodio Colpire al cuore, che chiude definitivamente la prima stagione della serie. In esso, Fenoglio riesce finalmente a risolvere un intricato caso. In particolare, dopo tanto tempo, è riuscito ad individuare il colpevole di un omicidio che non gli stava dando pace. Tuttavia, il personaggio principale interpretato da Alessio Boni per risolvere definitivamente le indagini ha bisogno dell’aiuto insperato di un amico fedele.

Il metodo Fenoglio Il male minore, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso del finale di stagione de Il metodo Fenoglio, in onda lunedì 11 dicembre su Rai 1 e in streaming e on demand su Rai Play.