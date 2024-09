Reazione a Catena, Mamme nella media nuove campionesse: chi sono, lavoro e quanto hanno vinto

Lunedì 11 dicembre, nella puntata di Reazione a Catena, le Mamme nella media si sono classificate nuove campionesse. Il trio è riuscito ad avere la meglio su Le Caterine.

Reazione a Catena Mamme nella media, chi sono le nuove campionesse

Le Mamme nella media di Reazione a Catena è una squadra formata, come al solito, da tre giocatrici. I loro nomi sono Sara, Barbara e Laura e, come sottolinea il nome, le amiche sottolineano con orgoglio il fatto di essere mamme.

Il conduttore Marco Liorni, incuriosito dal nome scelto, ha chiesto maggiori spiegazioni. Barbara ha così spiegato: “Siamo impegnate nel sociale. Collaboriamo con un’associazione benefica che opera parallelamente alla scuola elementare in cui studiano i nostri bambini. Ci preoccupiamo di trasmettere loro i valori di comunità”.

Come è andata L’intesa vincente

La partita tra Le Caterine e le Mamme nella Media di Reazione a Catena ha avuto un predominio delle campionesse in carica. Le sorelle Annalisa, Carlotta e Rossella, nelle varie manche, hanno collezionato numerose risposte esatte, mettendo da parte un montepremi provvisorio di 106 mila euro.

Sensibilmente più basso il jackpot delle Mamme nella media, che dunque hanno avuto la possibilità di risolvere la Zot. Sara, Barbara e Laura hanno sfruttato l’occasione, risolvendo la catena di parole e ottenendo un bonus di cinque secondi di tempo ne L’intesa vincente.

In tale gioco, le sfidanti, seppur la tanta emozione, sono riuscite ad ottenere sette punti, frutto di una performance terminata in crescendo. Le campionesse in carica, di solito molto brave ne L’intesa vincente, hanno realizzato invece una brutta prestazione. Vari gli errori compiuti, per un bottino finale di sole tre parole individuate.

Reazione a Catena Mamme nella media, il gioco finale

Le Mamme nella media, nella puntata di lunedì 11 dicembre, hanno esordito ne L’ultima catena con un montepremi provvisorio di 72 mila euro. Tale cifra, al termine della catena, si è ridotta a 18 mila a causa di due errori.

Sara, Barbara e Laura, nella manche decisiva de L’ultima parola, hanno optato per dimezzare ulteriormente il jackpot a 9 mila euro, acquistando il terzo elemento. Così, hanno dovuto individuare il lemma vincente con Ca iniziale ed I finale, da associare a Fiamma e Due.

Dopo qualche secondo di riflessione, le nuove campionesse hanno deciso di puntare sulla parola Camini. Tale scelta, però, si è rivelata essere errata. Il termine che avrebbe permesso loro di vincere il montepremi finale, infatti, era Carabinieri.