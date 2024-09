Grande Fratello 11 dicembre: Mirko chiude definitivamente con Perla, che è la preferita del pubblico

Lunedì 11 dicembre, in prima serata su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il programma, come al solito, è condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco l’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, che cura gli spazi social. Tanti i temi trattati nell’appuntamento, tra cui il rapporto tra Mirko e Perla.

Grande Fratello 11 dicembre, il ritorno di Mirko

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 11 dicembre, Mirko, eliminato la scorsa settimana, è entrato per la prima volta in studio. Dialogando con il conduttore ha ammesso di essere rimasto stupito dall’esito del televoto. A suo dire, ciò che lo ha penalizzato è il triangolo con Perla e Greta.

A tal proposito, durante il Grande Fratello dell’11 dicembre, Mirko ha chiuso definitivamente il rapporto con Perla. Brunetti, infatti, ha affermato: “Quel sentimento di protezione che abbiamo l’uno per l’altro non svanirà mai, ma è giusto dire che non ci può essere altro”. L’ex concorrente, invece, è rimasto più vago parlando del futuro con Greta, sottolineando di aver bisogno di riflettere ancora.

La sorpresa per Beatrice e l’attacco a Massimiliano

Al Grande Fratello, l’attrice Beatrice Luzzi, tra le protagoniste di questa edizione, ha riabbracciato i figli. In particolare, l’interprete ha ricevuto la sorpresa di Valentino ed Elia, che hanno voluto incoraggiare la mamma, spronandola a proseguire nell’avventura.

In tale spazio, uno dei figli di Beatrice ha attaccato duramente Massimiliano Varrese, definendolo “un vigliacco”. Immediata la reazione dell’attore, che visibilmente infastidito ha sottolineato quella che, secondo lui, è una violazione del regolamento. A suo dire, infatti, Luzzi ha ricevuto delle informazioni dall’esterno della Casa.

Grande Fratello 11 dicembre, l’esito del televoto

Al Grande Fratello dell’11 dicembre, Rosanna Fratello ha criticato duramente Beatrice: “Deve usare le persone per farsi notare. Io ho cinquant’anni di carriera, lei deve ancora dimostrare qualcosa”. Frasi, queste, che non sono piaciute a Fiordaliso, che è intervenuta in difesa di Luzzi: “Qui dentro siamo tutti uguali”. Ne è seguito un lungo battibecco, nel quale è intervenuto anche Giampiero Mughini, che dallo studio ha stigmatizzato il comportamento di Fratello.

Alfonso Signorini, al Grande Fratello dell’11 dicembre, ha letto l’esito del televoto. Perla, con il 49% dei voti, è la preferita del pubblico. La meno votata, invece, è Sara, che dunque è automaticamente in nomination. Insieme a lei sono in nomination Beatrice, Perla, Vittorio e Grecia. La persona meno votata, nell’appuntamento di sabato, è definitivamente eliminata.