Le Iene, la puntata del 12 dicembre: due giorni con Achille Lauro, inchiesta sui baby calciatori africani

Le violenze sessuali e una inchiesta sui baby calciatori africani sono due dei temi affrontati durante Le Iene di martedì 12 dicembre. La puntata, come di consueto, è trasmessa su Italia 1 a partire dalle 21:20.

Le Iene 12 dicembre, due giorni a casa di Achille Lauro

Le Iene, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è un programma ideato da Davide Parenti. La conduzione è affidata a Veronica Gentili, affiancata in studio da Max Angioni. Al loro fianco ci sono i comici Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi.

A Le Iene del 12 dicembre, l’inviato Nicolò De Devitiis ha trascorso due giorni nella casa di Achille Lauro. Con l’occasione, ha delineato un profilo inedito del cantante, tra gli artisti più creativi e discussi del panorama musicale italiano.

In seguito, durante la diretta, sono accolti in studio vari ospiti. In primis c’è Andrea Arru, giovanissimo attore divenuto noto per essere il protagonista della serie Di4ri, visibile su Netflix. Al suo fianco c’è la ginnasta Vanessa Ferrari, campionessa del mondo nel 2006 e vicecampionessa olimpica a Tokyo 2020.

Il caso delle presunte violenze sessuali ai danni di giovani attrici

A Le Iene del 12 dicembre, Nina Palmieri si occupa di un caso di presunte violenze sessuali. Le vittime sarebbero giovani attrici, rimaste vittime di un finto regista. Quest’ultimo, millantando prospettive di lavoro per dei film mai realizzati, avrebbe approfittato delle ragazze, coinvolgendole in dei provini a luci rosse.

L’inviata incontra tre delle vittime, ovvero Lara, Edita e Matilda. Lo scorso venerdì, sul caso si è pronunciato il Tribunale di Roma, che ha riconosciuto la colpevolezza dell’imputato e lo ha condannato in primo grado a una pena di 11 anni e 9 mesi.

Le Iene 12 dicembre, la storia di Assane Gnoukouri

Durante Le Iene del 12 dicembre, Nicola Barraco racconta la storia di Assane Gnoukouri. L’ex giocatore dell’Inter è finito suo malgrado al centro dell’inchiesta sui baby calciatori africani che dalla Costa D’Avorio arrivavano in Italia tramite documenti falsi. Questi stabilivano un rapporto di parentela con persone ivoriane presenti nel nostro paese. Il tutto sarebbe accaduto all’oscuro delle famiglie d’origine degli sportivi.

Barraco, nel corso de Le Iene del 12 dicembre, ricostruisce l’intera vicenda di Gnoukouri. Quest’ultimo è giunto in Italia a soli 15 anni. Il sogno, però, si è infranto quando il suo nome è finito al centro delle indagini della magistratura. Su di lui, attualmente, pendono due procedimenti penali: nel primo è imputato, nel secondo è vittima.