Stasera in tv mercoledì 13 dicembre 2023 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 13 dicembre 2023. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1, il film thriller con Nicolas Cage, Next.

Stasera in tv mercoledì 13 dicembre 2023, Rai

Su Rai2, alle 21.20, la quinta puntata della fiction Noi siamo leggenda, con Emanuele Di Stefano, Claudia Pandolfi. Mettendo a soqquadro la camera della figlia, Beatrice trova la collana rubata al compro oro. Si convince perciò che dietro i furti ci siano Viola e Massimo (Emanuele Di Stefano), ma la ragazza nega. Marco organizza un piano per scagionare Massimo e, aiutato da Greta, compie un’altra rapina.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Federica Sciarelli torna, nella puntata di oggi, ad occuparsi della scomparsa di Alessandra Ollari, la cui abitazione è stata perquisita dai Ris. Il sequestro del cellulare della donna potrebbe fornire elementi utili per risolvere il mistero della sua sparizione, avvenuta a Parma alla fine del giugno scorso.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè introduce il documentario dedicato a Lucio Amelio (1931-1994), gallerista e attore, fu uno dei protagonisti del mercato dell’arte contemporanea internazionale, dalla metà degli Anni 60 alla metà degli Anni 90.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Le contraddizioni della politica, i paradossi della burocrazia, la mancanza di attenzione per i diritti dei cittadini da parte della pubblica amministrazione, i ladri di case e gli effetti avversi dei vaccini: sono questi i temi più cari a Mario Giordano che anche stasera propone una puntata ricca di spunti.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Io canto Generation. Nell’immenso Studio 20 di Cologno Monzese va in scena la quarta puntata del talent che ogni settimana regala grandi emozioni grazie alla bravura dei giovani cantanti in gara, coordinati dai coach Iva Zanicchi, Mietta, Cristina Scuccia, Anna Tatangelo, Benedetta Caretta e Fausto Leali.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Otto e mezzo. Per il popolare talk di Lilli Gruber in onda dal lunedì al venerdì siamo al giro di boa. Tra i temi che diventano di frequente oggetto delle riflessioni con gli ospiti in studio o in collegamento ci sono i rapporti spesso tesi fra Governo e opposizione.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Io ci sarò. Rivediamo lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi. Considerata la differenza di età tra lui e la figlia (50 anni), il comico teme che non vivrà mai la gioia di diventare nonno. Da qui l’invenzione di un videomessaggio rivolto ad un nipote immaginario.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Dr. Pimple Popper: la Dottoressa Schiacciabrufoli. La dottoressa Sandra Lee non è solo una delle migliori dermatologhe degli Stati Uniti, ma è seguitissima su YouTube, dove usa lo pseudonimo di Pimple Popper. La specialista si occupa di pazienti con rare patologie.

I film di questa sera mercoledì 13 dicembre 2023

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2022, di Fausto Brizzi, Bla Bla Baby, con Alessandro Preziosi. Luca (Alessandro Preziosi) lavora in un asilo nido aziendale ed è molto attratto da Silvia, una traduttrice neoassunta. Il lavoro è faticoso, ma tutto cambia quando Luca, mangiando un omogeneizzato avariato, acquisisce un potere speciale: capire quello che i bambini comunicano attraverso pianti e strilli.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film giallo del 1970, di Billy Wilder, La vita privata di Sherlock Holmes, con Robert Stephens. Una donna chiede aiuto al celebre investigatore Sherlock Holmes per ritrovare il marito, un ingegnere belga scomparso. Ma ben presto si rivelerà essere una spia tedesca.

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 2007, di Lee Tamahori, Next, con Nicolas Cage. Cris Johnson (Nicolas Cage) è dotato di un potere straordinario: vede due minuti nel futuro. Il governo cerca di ingaggiarlo per sfruttare le sue facoltà e sventare un attentato nucleare, ma lui, spaventato, scompare. Sulle sue tracce si mette l’agenzia dell’Fbi Callie Ferris (Julianne Moore).

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2011, di Giambattista Avellino, Un Natale per due, con Alessandro Gassmann, Enrico Brignano. Il cinico Claudio viene assunto da un’azienda catanese con il compito di tagliare il personale. All’inizio pensa di licenziare il goffo Danilo, ma quando si conoscono meglio…

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2009, di Clint Eastwood, Invictus, con Morgan Freeman, Matt Damon. Per cercare di riunificare il Paese diviso da anni di apartheid, il presidente sudafricano Nelson Mandela sfrutta la popolarità della nazionale di rugby. Vincerà i mondiali del 1995.

Stasera in tv mercoledì 13 dicembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2011, di Luca Miniero, Benvenuti al Nord, con Alessandro Siani, Claudio Bisio. Mattia Volpe viene trasferito dalla Campania a Milano, dove si stabilisce a casa dell’amico Alberto. I due dovranno affrontare parecchi problemi e non solo sentimentali.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1989, di Oliver Stone, Nato il Quattro Luglio, con Tom Cruise, Raymond John Barry. Ron parte come volontario per il Vietnam, imbottito di ideali. Rientrato in patria su una sedia a rotelle, si trova ad affrontare il penoso reinserimento in una società ansiosa di dimenticare.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1985, di Richard Donner, I Goonies, con Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen. Alcuni ragazzini che si fanno chiamare “Goonies” trovano la mappa di un antico tesoro. Sono decisi a trovarlo per salvare la casa di uno di loro che sta per essere demolita.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di McG, 3 Days To Kill, con Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld. L’agente della Cia Ethan Renner affetto da un male incurabile, vorrebbe recuperare il rapporto con la famiglia. Ma la speranza di una cura miracolosa gli fa accettare un’ultima missione.