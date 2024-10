Reazione a Catena, i nuovi campioni sono i Tieni il tempo: chi sono, età, quanto hanno vinto

Per il quarto giorno consecutivo, a Reazione a Catena c’è una nuova squadra di campioni, ovvero i Tieni il tempo. Il trio, nella puntata andata in onda il 14 dicembre, ha sconfitto i Tre Mida.

Reazione a Catena Tieni il tempo, chi sono i nuovi campioni

I giocatori del team Tieni il tempo di Reazione a Catena si chiamano Giangi, Laura e Riccardo e vivono nei pressi del Lago di Garda. I tre sono, in primis, una famiglia, essendo il padre, la madre e il figlio. Il nome scelto per partecipare al quiz di Rai 1, però, fa riferimento al loro hobby per il cronometraggio. Laura, a tal proposito, spiega: “Siamo dei cronometristi dell’associazione di Brescia. Ci piace andare a cronometrare delle gare sportive, che siano di rally, di auto d’epoca o di nuoto”.

I Tieni il tempo sono riusciti a diventare nuovi campioni a danno dei Tre Mida. Gli studenti di fisioterapia Marco, Davide e Jacopo, nonostante l’esperienza breve nello show, tornano a casa con una vittoria, avendo individuato la parola corretta dal valore di poco più di mille euro.

Come è andata L’intesa vincente

Nei classici giochi di Reazione a Catena del 14 dicembre, i Tieni il tempo hanno saputo fornire numerose risposte esatte, riuscendo a collezionare un montepremi provvisorio più alto rispetto a quello dei campioni. Questi ultimi, come prevede il regolamento della trasmissione, hanno avuto la possibilità di risolvere la Zot. Tuttavia, i tre non sono riusciti a completare la catena di parole, perdendo cinque secondi di tempo ne L’intesa vincente.

Nella manche che decreta la squadra vincitrice, i Tre Mida hanno iniziato un po’ sottotono. Mano a mano che il tempo avanzava, però, hanno migliorato la loro performance, riuscendo a chiudere con otto punti.

I Tieni il tempo sono partiti molto bene. Nonostante qualche errore e una costruzione delle frasi non sempre impeccabile, Giangi, Laura e Riccardo hanno ottenuto un punteggio di dieci risposte esatte, classificandosi nuovi campioni.

Reazione a Catena Tieni il tempo, L’ultima catena

A Reazione a Catena del 14 dicembre, i Tieni il tempo hanno affrontato L’ultima catena con un montepremi di 132 mila euro. Nella manche sono stati molto bravi, commettendo un solo errore. Di conseguenza, sono giunti a L’ultima parola con ben 66 mila euro. Somma, questa, che si è ridotta a 33mila in seguito all’acquisto del terzo elemento. I nuovi campioni hanno dovuto individuare la parola corretta con Co iniziale ed E finale, da associare a Scuola e ad Anno. Dopo qualche secondo di riflessione, il trio ha optato per Commerciale, sbagliando. Il termine vincente, infatti, era Corrente.