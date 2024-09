Stasera in tv venerdì 15 dicembre 2023, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 15 dicembre 2023. Su Rai3, il film Il bambino nascosto, con Silvio Orlando. Su Canale 5, il comedy show Ciao Darwin – Giovanni 8.7.

Stasera in tv venerdì 15 dicembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent The Voice Kids. Terminate le audizioni al buio, è il momento della gara vera e propria, che si articola nelle due puntate in onda oggi e venerdì 22. Stasera i quattro coach, sotto l’occhio attento di Antonella Clerici, assistono alle esibizioni dei propri beniamini per poi scegliere quelli meritevoli di andare in finale.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Filarmonica della Scala. Questa sera viene proposta la registrazione del concerto diretto da Carlo Maria Giulini il 30 maggio 1988 al Teatro alla Scala. Il Maestro guida l’Orchestra in una memorabile esecuzione della Sinfonia n. 4 di Brahms.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Nonostante la mobilitazione popolare delle scorse settimane, nata come reazione alla morte di Giulia Cecchettin, non si fermano i casi di femminicidio. Se ne parla anche nella puntata di questa sera, condotta come sempre da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero in diretta da Cologno Monzese.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Ciao Darwin – Giovanni 8.7. Quinto appuntamento con la nona stagione dello show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Prosegue la ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del terzo millennio. Il programma continua ad ottenere un ottimo gradimento tra i telespettatori conquistando uno share vicino al 25%

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Tanto spazio all’attualità e alla politica nel talk di Zoro, in arte Diego Bianchi. Ma lo youtuber tiene sempre aperto un occhio sui social per commentare quello che pubblicano in rete i vip ma anche la gente comune.

Su Tv8, alle 21.0, il reality 4 Ristoranti. Prima tappa della nona stagione. Alessandro Borghese questa volta è a Bassano del Grappa a caccia del Miglior ristorante storico della città. Si sfidano: Danieli, Ristorante Al Ponte, Osteria Terraglio, Birraria Ottone.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continuano le serate dedicate ai migliori sketch proposti nell’ultima edizione del programma di Maurizio Crozza. Le esilaranti imitazioni del comico genovese sono visibili anche in live streaming su Discovery+

Su Real Time, alle 21.30, il reality Bake Off Italia. La sfida più dolce della tv sta per giungere al termine: i 4 finalisti sono pronti a tutto per vincere. I giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia li mettono alla prova per l’ultima volta per poi assegnare il titolo di Miglior pasticciere d’Italia.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Non ci resta che il crimine, con Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli. Due episodi, “Il ring” e “Govinda”. Si conclude, con i due episodi di stasera, la fiction che riprende la trilogia di film con protagonista la sgangherata banda di Moreno e Giuseppe.

I film di questa sera venerdì 15 dicembre 2023

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2021, di Roberto Andò, Il bambino nascosto, con Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi. Gabriele (Silvio Orlando) è un maestro di musica, insegna pianoforte e ha scelto di vivere nei Quartieri spagnoli di Napoli pur provenendo da una famiglia agiata. Un giorno un bambino di nome Ciro (Giuseppe Pirozzi) s’intrufola a casa sua. E’ il figlio di un vicino: la camorra lo sta cercando.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2021, di Taylor Sheridan, Quelli che mi vogliono morto, con Finn Little, Angelina Jolie. Nei boschi del Montana, Hannah, capo di una squadra di vigili del fuoco, s’imbatte nel piccolo Connor. Il ragazzino, testimone di un omicidio, è in fuga da due sicari professionisti.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 201, di Rupert Goold, Judy, con Renée Zellweger, Darci Shaw, Finn Wittrock. L’amata attrice e cantante Judy Garland arriva a Londra per esibirsi in uno spettacolo al Talk of the Town. Qui la donna ricorda i migliori momenti della propria carriera.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Simon Curtis, Woman in Gold, con Helen Mirren. Maria Altmann, ebrea rifugiata negli Stati Uniti, vuole recuperare un’opera d’arte sottratta alla sua famiglia in Austria. Avvia così un’azione legale contro il governo dello Stato europeo.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2013, di Vanessa Parise, Tornando a casa per Natale, con B. Hollingsworth, C. Mckillip. Per Natale, Kate vuole riunire la sorella Melanie, con la quale non parla da anni, e i genitori separati, nella loro vecchia casa. C’è però un problema: qualcun altro vive ora nell’abitazione.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1960, di Steno, Letto a tre piazze, con Peppino De Filippo, Nadia Gray, Totò. Giuseppe e Amalia sono felicemente sposati. Ma all’improvviso riappare Antonio, il primo marito della donna, creduto morto in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Stasera in tv venerdì 15 dicembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Robert Lorenz, Di nuovo in gioco, con Clint Eastwood. Gus è uno dei migliori talent scout del baseball, ma con l’età ha perso un po’ del suo fiuto. Così la figlia decide di accompagnarlo nel Nord Carolina per visionare un giovane campione.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di Steven Spielberg, Il GGG – Il Grande Gigante Gentile, con Ruby Barnhill, Mark Rylance. La piccola Sophie viene rapita da un gigante che la conduce nella sua caverna. Inizialmente spaventata, si renderà conto di aver trovato un insolito amico dal cuore tenero.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2012, di Robert Redford, La regola del silenzio, con Robert Redford, Nick Nolte. La vita di Jim Grant, avvocato esperto di diritti civili, è sconvolta da uno scoop: durante la guerra del Vietnam era un pacifista radicale ed è ancora ricercato per omicidio.