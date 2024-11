Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia seconda puntata 13 febbraio su Rai 1: trama, cast e curiosità

Rai 1, martedì 13 febbraio, propone la seconda ed ultima puntata di Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia. L’appuntamento con la miniserie incentrata sulla vita di Goffredo Mameli prende il via alle 21:20.

Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia seconda puntata, regista e dove è girata

Mameli Il ragazzo che sogno l’Italia è una produzione originale di Pepito Produzioni. La società ha realizzato la pellicola in collaborazione con Rai Fiction e con il sostegno del Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

La regia è a cura di Luca Lucini e Ago Panini, mentre la sceneggiatura è di Michela Straniero ed Antonio Antonelli. Le riprese si sono svolte fra le città di Genova, Roma e Torino.

La prima puntata è andata in onda ieri, lunedì 12 febbraio, e ha ottenuto buoni ascolti. In particolare, l’appuntamento ha convinto 4,2 milioni di telespettatori, per una share del 23,5%.

Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia seconda puntata, la trama

Nella seconda puntata di Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia, il protagonista è ancora in Lombardia, dove si è recato dopo aver ricevuta la notizia dell’inizio delle manifestazioni di protesta di Milano. Tuttavia, la rivolta in città termina con l’Armistizio di Salasco, che si configura come una cocente sconfitta per i rivoluzionari. Goffredo, dunque, non può far altro che tornare a Genova. Dopo l’ennesimo gesto di repressione del governo locale, il personaggio principale decide di imbarcarsi con Garibaldi verso Roma.

Spoiler finale

Durante Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia, il pubblico ha la possibilità di ammirare le gesta di Goffredo in quel di Roma. Qui, infatti, la vita del protagonista cambia per sempre. È tra gli autori della Costituzione della Repubblica Romana e, inoltre, incontra una donna chiamata Adele Baroffio. I due stringono amicizia e, in breve tempo, si innamorano. Insieme si appassionano di politica, ma a complicare le cose c’è lo sbarco dei francesi.

Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel finale della miniserie Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play nel prime time di martedì 13 febbraio.