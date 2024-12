Domenica In, puntata 18 febbraio: Sabrina Ferilli presenta Gloria, da Sanremo ci sono Renga e Nek

Domenica 18 febbraio, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Domenica In. La trasmissione, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, prende il via a partire dalle ore 14:00, subito dopo la fine del TG1.

Domenica In 18 febbraio, lo spazio dedicato al Festival di Sanremo

Domenica In del 18 febbraio dedica ancora spazio al Festival di Sanremo. La kermesse, in onda la scorsa settimana, ha superato ogni record di ascolti. L’ultima edizione condotta da Amadeus ha ottenuto i dati Auditel più alti dal 1995. Inoltre, le canzoni presentate dai Big hanno sbancato su Spotify. Tuta Gold di Mahmood, ad esempio, è entrata nella classifica delle 50 hit più ascoltate al mondo.

Nel corso di Domenica In del 18 febbraio sono accolti i Ricchi e Poveri. Il duo, composto da Angelo Sotgiu ed Angela Brambati, è tornato in gara all’Ariston con la canzone dal titolo Ma non tutta la vita. I Ricchi e Poveri, in seguito, parlano del loro rapporto con la kermesse canora più importante d’Italia, dove hanno esordito nel 1970 con il brano La prima cosa bella.

Gigliola Cinquetti

A Domenica In del 18 febbraio, Mara Venier accoglie Mr. Rain. L’artista, dopo il grande successo con Supereroi, c0n cui ha partecipato a Sanremo lo scorso anno, ha presenziato a Sanremo 2024 con la hit Due altalene. In seguito c’è Il Tre, dodicesimo classificato con Fragili. Infine, sul palco anche la coppia Francesco Renga e Nek, autori di Pazzo di te.

La padrona di casa, a Domenica In, dialoga a lungo con Gigliola Cinquetti. La cantante ha accettato una lunga intervista, in cui ripercorre la carriera e i grandi successi di Sanremo, tra i quali La pioggia e Dio come ti amo. Inoltre, commenta l’emozione provata nel risalire sul palco dell’Ariston durante la finale di Sanremo 2024, dove ha proposto Non ho l’età (per amarti) che quest’anno compie sessant’anni.

Domenica In 18 febbraio, Sabrina Ferilli per presentare la fiction Gloria

Durante Domenica In del 18 febbraio, Venier dà spazio a Sabrina Ferilli e a Sergio Assisi. I due sono i protagonisti della fiction Gloria, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play a partire da lunedì 19 febbraio.

Infine, una lunga pagina di Domenica In è dedicata a Mare Fuori. Direttamente dal cast della serie arrivano gli attori Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrara e Giovanna Sannino. Gli attori narrano alcune curiosità relative alla quarta stagione, che ha debuttato con ottimi ascolti lo scorso mercoledì su Rai 2.