Linea Verde puntata 18 febbraio in Molise: l’allevamento fra tradizione ed innovazione

Domenica 18 febbraio, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. Il programma è trasmesso a partire dalle ore 12:20 circa. Questa settimana è protagonista la regione Molise.

Linea Verde 18 febbraio, protagonista il Molise

Linea Verde è condotto, come al solito, dalla coppia composta da Peppone Calabrese e Livio Beshir. Al loro fianco c’è l’inviata Margherita Granbassi. Quest’ultima, ogni settimana, accompagna il pubblico alla scoperta di itinerari da percorrere rigorosamente a piedi.

Come già detto, la puntata di Linea Verde è ambientata nella regione Molise. Grande spazio lo ha l’allevamento, tra le attività prevalenti della zona, praticata da secoli. Non a caso, l’elemento caratterizzante del territorio sono gli antichi tratturi. Con tale nome si definiscono i larghi sentieri erbosi ideati in epoca preromana. Il loro scopo è quello di permettere ai pastori di spostare in maniera agevole le proprie greggi.

La prima tappa è a Campobasso

La prima tappa di Linea Verde del 18 febbraio è a Campobasso. La città, che oggi conta 47 mila abitanti, è il capoluogo della regione. Campobasso, come racconta la trasmissione di Rai 1, a partire dall’XI secolo è diventato un noto luogo di sosta per i pastori che si muovevano lungo le autostrade del passato.

Livio Beshir, in città, incontra un artigiano che con la sua bottega porta avanti da decenni la tradizione dell’acciaio traforato. Nella sua attività sono prodotti vari arnesi, tra cui forbici, posate e tagliacarte. Il conduttore, in seguito, si sposta a Montagano, dove incontra una coppia che ha avviato una coltivazione di grano antico biologico, utilizzato per realizzare pasta trafilata al bronzo.

Linea Verde 18 febbraio, il borgo di Carpinone

A Linea Verde, oggi Livio è a Vinchiatura per parlare di coltivazione idroponica. Con tale nome si intende la pratica che consiste nel coltivare le piante non sul terreno, ma su soluzioni acquose. Peppone, dopo una caccia alle ricette tradizionali locali (fra cui una particolare colomba pasquale), parla del processo di produzione del caciocavallo. Margherita Granbassi, invece, è nel borgo di Carpinone per visitare le meravigliose cascate. In particolare vi sono 3 cascate da visitare, 2 facilmente raggiungibili. Per vedere la terza serve un impegno impegno supplementare ..

I tre conduttori, nel corso di Linea Verde del 18 febbraio, si ritrovano nel Parco Archeologico di Altilia-Saepinum, divenuto importante polo culturale ed economico dopo la conquista dei romani. Il gran finale è previsto a Campobasso, dove è proposto un focus sulla ricetta del piatto molisano chiamato la pizza e minestra, ovvero una pizza di mais accompagnata da alcune verdure.