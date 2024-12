Sport in tv domenica 18 febbraio: su Rai 2 finale di Coppa Italia di Pallavolo, su Nove quella di basket

Domenica 18 febbraio, nella programmazione tv delle varie emittenti televisive, è presente decisamente tanto sport. Oltre ai consueti programmi dedicati alla Serie A, infatti, sono trasmessi in chiaro vari appuntamenti sportivi importanti.

Sport programmazione tv 18 febbraio, lo sci alpino

Il primo sport in programmazione tv domenica 18 febbraio è lo sci alpino, visibile su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play. La seconda rete della TV di Stato propone, in diretta dalle 10:20, le ultime finali della tre giorni di Crans Montana. Il calendario contiene il gran finale del super G femminile. Secondo i pronostici, in tale specialità si profila un testa a testa fra le due grandi favorite, ovvero le atlete Gut e Behrami. Le speranze italiane, invece, sono riposte su Federica Brignone, tra le sciatrici azzurre più vincenti di sempre e che di recente ha presenziato come ospite al Festival di Sanremo.

La Coppa Italia femminile e i Campionati del mondo di nuoto

La programmazione tv sportiva del 18 febbraio ha come protagonista, ancora una volta, Rai 2. La rete, dalle ore 14:05, propone al pubblico la finale di Coppa Italia femminile di pallavolo. Il match, che sostituisce il consueto appuntamento con Paesi che vai, è raccontato dai telecronisti Marco Fantasia e Giulia Pisani. La TV di Stato ha deciso di garantire la visione della partita a tutti gli italiani sparsi nel mondo, in quanto è nei palinsesti di Rai Italia.

Subito dopo la fine dell’incontro di pallavolo, il 18 febbraio la programmazione tv di Rai 2 è arricchita da un altro, importante momento di sport. Stiamo parlando delle semifinali e finali di nuoto valevoli per i Campionati del mondo. Nella sessione, le speranze italiane sono riposte su Benedetta Pilato e Gregorio Paltrinieri. La prima è impegnata nei 50 metri rana. Il secondo, invece, è di scena nei 1500 metri stile libero.

Sport programmazione tv 18 febbraio, il basket su Nove

Infine, la giornata di sport di domenica 18 febbraio termina sul canale del digitale terrestre Nove, dove è dato spazio al basket. Stiamo parlando della finalissima di Coppa Italia di basket. Il torneo, iniziato il 14 febbraio scorso, si svolge a Torino, presso la suggestiva cornice del Pala Alpitour.

L’appuntamento è in onda su Nove dalle ore 17:35 circa e la diretta va avanti sino alle 20:00. Di conseguenza, per questa settimana è cancellata l’anteprima di Che tempo che fa, guidata da Fabio Fazio e dal comico Nino Frassica. Naturalmente le altre parti del programma vanno regolarmente in onda.