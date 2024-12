C’è posta per te, la puntata del 17 febbraio: tutte le storie e il finale

Sabato 17 febbraio, dalle 21:25 su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Il programma, nei palinsesti dopo una settimana di pausa per il Festival di Sanremo, è condotto da Maria De Filippi. Nell’appuntamento ci sono vari ospiti, fra cui Matteo Berrettini e Giorgia con Emanuel Lo.

C’è posta per te 17 febbraio, la sorpresa di Matteo Berrettini

C’è posta per te del 17 febbraio inizia con una sorpresa. Debora, infatti, decide di far conoscere alla sorella Denise il tennista Matteo Berrettini. La donna racconta la storia del rapporto fra lei e l’amata sorella: “Quando sono andata via di casa ero contenta perché Denise aveva il fidanzato Davide. Quest’ultimo, però, è morto improvvisamente a 28 anni, durante un allenamento di calcio. Sono riuscita ad andare a trovarla solo dieci giorni dopo il decesso perché non avevo le ferie a lavoro e mi sento in colpa per questo. Sono passati tanti mesi, la mia vita continua ma la sua sembra essersi fermata. Oggi le voglio dimostrare la mia vicinanza e le voglio chiedere se vuole trasferirsi a vivere con me a Milano”.

Maria De Filippi legge la lettera scritta da Debora, destando grande commozione nelle protagoniste e in Matteo Berrettini. Quest’ultimo, in seguito, raggiunge la giovane in studio e afferma: “Ti stimo veramente tanto, non oso neanche immaginare cosa si possa provare in una situazione come la tua”. Berrettini regala a Denise la sua racchetta. Ovviamente si apre la busta e finisce il tutto con grandi abbracci.

Tiziana, la figlia Francesca e il compagno Pompeo

A C’è posta per te del 17 febbraio arriva Tiziana, che spera di recuperare i rapporti con la figlia Francesca. Le due non si sentono da circa due anni e secondo la donna la causa di tale distanza è Pompeo, il compagno della figlia. Dopo una convivenza più o meno serena, fra Tiziana e Francesca sono sorti dei diverbi a causa delle spese mensili. Un giorno, Pompeo e la figlia fanno un incidente stradale e Tiziana telefona all’uomo, insultandolo. Fortunatamente, il sinistro non ha provocato gravi conseguenze ma da quel momento il rapporto si è incrinato progressivamente, al punto che Pompeo e Francesca non le hanno mai fatto vedere la nipotina.

Pompeo e Francesca, seppur poco convinti, accettano di ascoltare le parole di Tiziana a C’è posta per te del 17 febbraio. La figlia nega di essere in qualche modo influenzata dal compagno: “Mi sono staccata da lei per tante piccole mancanze che avevo. Ho fatto più io da mamma a lei che viceversa“. Tuttavia, quando la conduttrice le chiede le motivazioni che hanno portato alla rottura, lei tentenna. Alla fine, emergono dei problemi risalenti al periodo precedente all’incontro tra Francesca e Pompeo.

La giovane, infatti, afferma: “Ho rinunciato agli studi per aiutarla, nonostante i brutti rapporti con mio padre. Lei, però, non è riuscita a fare la madre con me”. Poi aggiunge: “Voglio chiudere la busta perché subito dopo di lei arriva papà. Ci sono già cascata una volta, non mi fido più“. I due rifiutano di incontrare Tiziana.

C’è posta per te 17 febbraio, Giuseppe e Valeria

A C’è posta per te del 17 febbraio c’è la storia dell’amore interrotto fra Giuseppe e Valeria. I due si sono conosciuti ed innamorati in età adulta e sono andati a vivere insieme quasi subito. Quando la mamma si è ammalata, la compagna si è trasferita con il figlio a casa della genitrice. L’uomo è rimasto a casa da solo per circa due anni, accusando la solitudine ma non esprimendo tali sentimenti alla partner. Nel 2020, dopo la morte della madre, Valeria torna a vivere con Giuseppe, ma a questo punto l’unione non è più la stessa. L’uomo, infatti, è pieno di rancore per essersi sentito abbandonato ed avvia una relazione parallela con un’amante. Valeria, quando lo scopre, lo lascia.

Valeria, a C’è posta per te del 17 febbraio, accetta di ascoltare l’uomo. Quando lui le chiede scusa, lei scoppia a ridere. Giuseppe, però, si inginocchia e le chiede di sposarlo. Lei si mette le mani nei capelli: “È impazzito, non posso credere a quello che sto assistendo. Ad oggi non riesco a parlare male di lui. Fino a un mese fa implorava l’amante affinché rimanesse a dormire da lui perché si sentiva solo”. Giuseppe, seppur in modo poco convinto, nega.

In sostanza, lui sostiene di non essere capace a stare da solo e motiva i suoi errori a tale insicurezza. Giuseppe, poi, rimprovera l’ex compagna perché “dopo l’operazione per l’ernia non c’eri tu, ma mia sorella che mi ha toccato i piedi per sapere se avevo ancora la sensibilità“. Comprensibilmente, lei chiude la busta.

Alessandro e Cosimo contattano Valentina

A C’è posta per te del 17 febbraio ci sono Alessandro e Cosimo, padre e figlio. Il genitore vorrebbe riabbracciare la figlia Valentina, che ha deciso di interrompere i legami con il papà perché troppo oppressivo. In particolare, padre e figlia hanno spesso avuto degli scontri. Quando Alessandro si è sentito male, Valentina non gli ha telefonato. Ciò ha provocato in lui tanta rabbia, al punto da decidere di chiamare il genero Marco, chiedendogli di dire a Valentina di considerarlo morto e di non andare al funerale.

Marco, a C’è posta per te del 17 febbraio, si commuove e spende parole d’amore per il suocero: “Io gli voglio bene, è una brava persona e un bravo nonno“. Lei, però, non lascia alcun margine: “Mi chiamava anche 10-11 volte al giorno, se non rispondevo mi insultava. Quando ero ragazzina mi seguiva nei locali per vedere con chi ero. Io non gli voglio più bene“. Di conseguenza chiude la busta.

C’è posta per te 17 febbraio, Giorgia ed Emanuel Lo

A C’è posta per te del 17 febbraio c’è l’ultima storia. Si tratta della sorpresa di Dario, che vuole chiedere la mano alla fidanzata Giorgia. Per farlo, ha chiesto aiuto ad Emanuel Lo e alla cantautrice Giorgia. Il protagonista racconta: “Ho deciso di chiedere a Giorgia di sposarmi qui, in televisione, per rispettare una promessa fatta a suo padre, che ora non c’è più“. I due stanno insieme da tre anni. Dario fa la sua dichiarazione alla fidanzata: “Sei un’essere speciale, una donna meravigliosa. Con te ho imparato che cos’è l’amore“. La lettera che il ragazzo ha scritto alla compagna ricostruisce la loro storia d’amore. In studio arriva la sorella, che aiuta il ragazzo a fare la proposta di matrimonio. Lei accetta e gli ospiti le danno già il loro regalo di nozze. Termina qui la puntata di C’è posta per te del 17 febbraio.