Stasera in tv domenica 18 febbraio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 18 febbraio 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Sigfrido Ranucci, Report. Su Italia 1, il film thriller, Geostorm, con Gerard Butler.

Stasera in tv domenica 18 febbraio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la nuova stagione della fiction Màkari 3, con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili. Titolo dell’episodio di stasera: “Il fatto viene dopo”. Saverio (Claudio Gioè) è coinvolto in una diatriba che riguarda i figli di due sue ex fidanzate, Antonia e Serena, che già si odiavano quando erano rivali in amore. Gli sforzi di Saverio cadono nel vuoto; poi, quando il marito di una delle due viene trovato morto, la situazione precipita.

Su Rai3, alle 20.55, l’attualità con Report. Per parlare delle inchieste proposte nel suo programma, Sigfrido Ranucci è spesso ospite della collega Serena Bortone nel talk show “Che sarà”, in onda prima di “Report”. Del resto ogni puntata di questa edizione fa notizia e provoca reazioni che vengono amplificate dalla stampa e dai social media.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. “Tutte le ragioni, tutte le opinioni” è lo slogan del programma di Paolo Del Debbio, che per qualche settimana è proposto anche di domenica al posto di “Zona bianca”. Il doppio appuntamento non è una novità: “Dritto e rovescio” è andato in onda con successo di domenica anche lo scorso autunno.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo Show dei Record. Per la quinta volta Gerry Scotti conduce il programma dedicato ai primati da inserire nella prossima edizione del Guinness World Records. A convalidare e certificare le prove ci sono sempre Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre, due giudici inviati dal quartier generale dell’organizzazione a Londra.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In altre parole domenica. Il focus del programma di Massimo Gramellini in onda l’ultima sera della settimana è un argomento o un tema che appassiona e magari divide gli italiani. Un vero inserto culturale da discutere con gli ospiti in studio.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Petra “Messaggeri dell’oscurità” con Paola Cortellesi. Dopo aver partecipato ad un programma tv, Petra comincia a ricevere per posta una serie di lugubri reperti, frutto di orrende mutilazioni. Durante le indagini, Petra si addentrerà in un mondo complesso e inquietante.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. In studio tutto è pronto per una nuova puntata del talk di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Che eccezionalmente questa sera inizierà alle ore 20 e non avrà l’anteprima di Nino Frassica per lasciare spazio alla Final Eight di basket da Torino.

I film di questa sera domenica 18 febbraio 2024

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 2017, di Dean Devlin, Geostorm, con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish. Dopo una serie di disastrosi eventi climatici, i governi della Terra si attivano per creare un satellite in grado di controllare il tempo atmosferico. Tra i progettisti c’è Jake Lawson (Gerard Butler). Le cose, però, non vanno per il verso giusto: i satelliti iniziano a scatenare tempeste e tsunami di proporzioni bibliche.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1994, di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, con Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson. Los Angeles. Due rapinatori, due killer, un pugile e la donna di un boss della malavita intersecano i rispettivi destini sotto il segno della violenza.

Stasera in tv domenica 18 febbraio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 1989, di Steven Spielberg, Indiana Jones e l’ultima crociata, con Harrison Ford. Dopo aver liberato il padre Henry, sequestrato dai tedeschi, Indiana parte con il genitore alla ricerca del leggendario Santo Graal. Ma i nazisti sono sulle loro tracce.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film musicale del 1978, di Randal Kleiser, Grease – Brillantina, con Olivia Newton-John, John Travolta. Danny ama Sandy, ma finge indifferenza davanti agli amici e per non perdere la sua fama di rubacuori. Le cose cambiano quando Sandy decide di dare una svolta alla sua vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2021, di Gilles De Maistre, Il lupo e il leone, con Molly Kunz. Tornata in Canada per il funerale del nonno, la giovane Alma s’imbatte in un cucciolo di leone smarrito e in una piccola lupa. Sarà l’inizio di un’amicizia che le cambierà la vita per sempre.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2006, di Mel Gibson, Apocalypto, con Rudy Youngblood, Raoul Trujollo. Inseguito dai feroci guerrieri di una tribù nemica, il giovane maya Zampa di Giaguaro cerca di mettersi in salvo con la sua famiglia. Nel frattempo sbarcano i conquistadores.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Ron Howard, Inferno, con Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy. Risvegliatosi in un ospedale fiorentino senza memoria, il professor Longdon si ritrova coinvolto nel piano di un folle criminale che intende scatenare un’epidemia mondiale.