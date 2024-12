Il Provinciale, viaggio da Parma a Milano nella puntata del 17 febbraio: ospiti Elio e Gene Gnocchi

Il Provinciale, trasmissione di Rai 3 guidata da Federico Quaranta, torna sabato 17 febbraio. La prima puntata è in onda sulla terza rete a partire dalle ore 21:45 circa.

Il Provinciale 17 febbraio, al fianco del conduttore c’è Angela Rafanelli

La nuova edizione de Il Provinciale, visibile dal 17 febbraio su Rai 3 e in streaming ed on demand su Rai Play, è composta da cinque appuntamenti inediti. Questi sono in programmazione per altrettante settimane, nel prime time del sabato. Quaranta, nelle nuove puntate, continua il viaggio alla scoperta delle radici più profonde del nostro paese.

Ogni settimana, il padrone di casa inizia il racconto visitando le piccole comunità, con la convinzione che è dai borghi che derivano le origini culturali, storiche e antropologiche del nostro Stato.

Insieme a lui, durante Il Provinciale del 17 febbraio, ci sono vari ospiti. Essi sono personaggi celebri ed esperti dei territori esplorati. In qualità di inviata, invece, è presente Angela Rafanelli. Quest’ultima, già volto di Linea Verde Estate, dall’edizione in partenza oggi ha il compito di scoprire i risvolti attuali delle principali tradizioni nostrane.

Nella prima puntata viaggio da Parma a Milano

Nel corso de Il Provinciale del 17 febbraio, Quaranta e Rafanelli percorrono un tragitto che parte da Parma e li porta sino a Milano. Il comune denominatore della serata è Giuseppe Verdi, celebre compositore che è legato in maniera indissolubile ad entrambe le città. A Parma, in primis, in quanto è il luogo in cui è nato nel 1813. A Milano, invece, perché è la città in cui Verdi si è spento nel 1901.

I padroni di casa, ne Il Provinciale, analizzano una delle opere più note del compositore. Stiamo parlando del Nabucco, che con il canto del Va, pensiero è riuscita a cambiare per sempre il destino del nostro paese alla vigilia della sua unificazione. Federico Quaranta mira a far emergere il forte legame tra questa forma d’arte e i fatti sociali e culturali che stavano stravolgendo l’Italia nella metà del 1800.

Il Provinciale 17 febbraio, gli ospiti e le prossime tappe

Ne Il Provinciale del 17 febbraio ci sono vari ospiti. In primis c’è il cantautore Elio, leader del gruppo Elio e le Storie Tese. Con l’artista è proposto un focus sull’importanza culturale di questo genere musicale tutto italiano. In seguito, il presentatore incontra il comico Gene Gnocchi, che con la sua consueta ironia realizza un ritratto degli emiliani, popolo cresciuto con il mito di Giuseppe Verdi.

Nelle prossime settimane, Il Provinciale è a Genova, dove analizza la nascita e lo sviluppo delle canzoni d’autore. A seguire ci si sposta a Roma e poi a Napoli, per analizzare la vita ai piedi del vulcano. Infine, l’ultima tappa è in Umbria, dove si cercano le cause che hanno portato tale regione ad ospitare le più importanti esperienze eremitiche e di vita monastica.