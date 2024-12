Tale e Quale Sanremo, Alessandro Greco vince la prima puntata: classifica, imitazioni ed ascolti

Sabato 18 febbraio, Carlo Conti ha condotto su Rai 1 il primo dei due speciali di Tale e Quale Sanremo, nel quale ha ottenuto la vittoria Alessandro Greco. Nella puntata hanno presenziato vari vip, che si sono messi in gioco per omaggiare gli artisti che hanno fatto la storia del Festival.

Tale e Quale Sanremo Alessandro Greco, l’imitazione del vincitore

Nel corso di Tale e Quale Sanremo del 17 febbraio ha vinto Alessandro Greco. Quest’ultimo è un conduttore di grande esperienza in Rai, dove ha esordito nel lontano 1992 con Stasera mi butto.

Il legame tra Greco e l’universo Tale e quale show è lungo: l’esordio come concorrente nel format, infatti, è avvenuto nel 2014 e, in quella edizione, ha chiuso al quinto posto. Tale posizionamento gli ha permesso di tornare l’anno seguente ne Il Torneo, dove si è fermato in ottava posizione.

Dopo qualche anno di pausa, il presentatore è tornato nella famiglia di Tale e Quale grazie agli speciali di Natale e Quale Show del 2022 e del 2023. Ieri, infine, Alessandro Greco ha gareggiato a Tale e Quale Sanremo, dove ha proposto l’omaggio a Toto Cotugno.

La classifica finale

Alessandro Greco, nel corso del primo dei due speciali di Tale e Quale Sanremo, ha interpretato in live la celebre Gli amori di Cotugno. Il conduttore, subito dopo la performance, ha ricevuto una lunga standing ovation, ottenendo i complimenti dei giudici Pupo, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Al termine di tutte le esibizioni, i quattro giudici hanno comunicato le loro classifiche. Pupo, Goggi e Panariello hanno inserito Alessandro Greco in prima posizione. Malgioglio, invece, lo ha messo come secondo, premiando l’imitazione di Domenico Modugno realizzata da Massimo Lopez.

Come si evince dalla classifica finale, Alessandro Greco ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Sanremo con 72 punti. Al secondo posto, con 69 punti, c’è Massimo Lopez, mentre sul terzo gradino del podio, a quota 59 punti, c’è l’omaggio di Mietta a Mia Martini.

Tale e Quale Sanremo Alessandro Greco, gli ascolti

Che sia Tali e Quali o Tale e Quale Sanremo, il risultato negli ascolti non cambia. Sabato 17 febbraio, infatti, Carlo Conti ha raccolto l’ennesima sconfitta nell’Auditel contro C’è posta per te dell’amica e collega Maria De Filippi. Le storie guidate da quest’ultima, in particolare, hanno interessato 4,1 milioni di telespettatori, per una share del 28,4%. Inferiore, invece, è il dato dello show di Rai 1, che ha raccolto 3 milioni di spettatori con una share del 19,9%.