Le Iene, la puntata del 20 febbraio: ospite Annalisa, due giorni con Simba La Rue

Martedì 20 febbraio, su Italia 1, è in onda una nuova puntata de Le Iene. Il programma, come di consueto, è visibile a partire dalle ore 21:20 circa. La conduzione è di Veronica Gentili. Al suo fianco ci sono i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. La trasmissione ha come regista Antonio Monti ed è ideata da Davide Parenti.

Le Iene 20 febbraio, due giorni in compagnia di Simba La Rue

A Le Iene, l’inviato Nicolò De Devitiis ha deciso di approfondire meglio la vita di Simba La Rue. Quest’ultimo è un rapper italo-tunisino molto amato soprattutto dai più giovani. Nelle piattaforme musicali in streaming, l’artista conta dei numeri da record, con oltre 40 milioni di ascolti.

De Devitiis, a Le Iene del 20 febbraio, con il solo cellulare ha passato ben due giorni in compagnia di Simba La Rue. In tal modo, il pubblico a casa osserva, per la prima volta, il lato umano e inedito del cantante, che si lascia andare a confessioni legate alla sua difficile infanzia e ai problemi con la giustizia.

L’inchiesta sul sistema arbitrale italiano

Nel corso della diretta de Le Iene, Filippo Roma prosegue l’inchiesta sul sistema arbitrale italiano. Da qualche settimana, il programma di Italia 1 racconta la testimonianza di alcuni direttori di gara, che denuncerebbero la presenza di anomalie. Due degli arbitri accusati, nella puntata odierna, hanno la possibilità di incontrare direttamente il Ministro dello Sport Andrea Abodi.

A Le Iene del 20 febbraio, il giornalista Matteo Viviani offre al pubblico un’anteprima della puntata de Le Iene presentano Inside dal titolo Noi siamo quello che mangiamo. L’inviato, nell’appuntamento visibile su Italia 1 nel prime time di giovedì 22 febbraio, analizza il business dell’industria alimentare. In particolare, la trasmissione mira a comprendere cosa c’è davvero negli alimenti che mangiamo.

Le Iene 20 febbraio, gli ospiti

A Le Iene del 20 febbraio, come di consueto, Veronica Gentili dialoga con vari ospiti. La prima è la cantante Annalisa, una delle protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. La cantante, sul palco dell’Ariston, ha presentato la hit Sinceramente, che le ha permesso di raggiungere il podio, ottenendo il terzo posto.

Infine, durante Le Iene del 20 febbraio è presente l’attrice Pilar Fogliati. L’interprete, volto di numerose produzioni di successo (tra cui Odio il Natale), parla del film Romeo è Giulietta. Nella pellicola, al cinema dallo scorso 14 febbraio, Fogliati interpreta la protagonista Vittoria.