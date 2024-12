Dedicato a Maurizio Costanzo, l’omaggio con Fabio Fazio e Maria De Filippi: gli ospiti

Canale 5, martedì 20 febbraio, ricorda il giornalista Maurizio Costanzo con l’evento Dedicato a Maurizio Costanzo. Il programma è in onda in seconda serata, subito dopo la fine della partita di Champions League fra l’Inter e l’Atletico Madrid.

Dedicato a Maurizio Costanzo, l’omaggio al giornalista con Fabio Fazio e Maria De Filippi

Dedicato a Maurizio Costanzo, visibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è condotto da Maria De Filippi e da Fabio Fazio. La prima, moglie del giornalista, è il volto di punta dell’intrattenimento di Mediaset. Il secondo, dopo l’addio alla Rai e l’approdo su NOVE con il format Che tempo che fa, è alla sua prima conduzione sul Biscione.

La serata evento si svolge nel Teatro Parioli di Roma. Un luogo, questo, che per decenni ha rappresentato una sorta di seconda casa per Costanzo. Qui, infatti, ha condotto il Maurizio Costanzo Show, talk show più famoso della televisione italiana.

Dedicato a Maurizio Costanzo, un omaggio alla grande carriera del cronista

Dedicato a Maurizio Costanzo intende realizzare un sentito omaggio al giornalista in occasione del primo anniversario della sua morte. Il cronista si è spento il 24 febbraio del 2023 ed è considerato il fondatore del genere televisivo del talk show, avendo ideato il format Bontà loro, trasmesso su Rai 1 tra il 1976 e il 1978.

Maurizio Costanzo, però, non è stato solo un volto televisivo. In primis perché ha scritto i testi di varie canzoni entrate nella storia della musica come Se telefonando, portato poi al successo dalla voce di Mina. Il giornalista, inoltre, si è sempre messo in gioco, non tirandosi indietro davanti a nuove sfide personali e professionali. Uno degli ultimi esempi è rappresentato dalla scelta di accettare il ruolo di responsabile per le strategie di comunicazione della squadra di calcio della Roma.

Gli ospiti dello speciale

Nel corso di Dedicato a Maurizio Costanzo presenziano vari ospiti. In primis c’è la cantante Giorgia, che si esibisce cantando Se telefonando. Seguono, poi, alcuni dei volti di punta della televisione italiana, tra cui Renzo Arbore, Paolo Bonolis, Fiorello e Mara Venier. Attesi Luciana Littizzetto, l’imitatore Massimo Lopez e i comici Dario Vergassola e Giobbe Covatta.

Intervengono, in seguito, la parlamentare Rita Dalla Chiesa, gli attori Carlo Verdone, Ricky Memphis e Christian De Sica, Vladimir Luxuria, Platinette ed Enzo Iacchetti. Spazio al critico d’arte Vittorio Sgarbi, la cui carriera è iniziata proprio grazie a Maurizio Costanzo. Infine, in Dedicato a Maurizio Costanzo ci sono i giornalisti Enrico Mentana e Michele Santoro.