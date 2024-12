Dalla strada al palco 2024, il 20 febbraio la nuova edizione: le novità e i passanti importanti

Martedì 20 febbraio, su Rai 2, è in onda la prima puntata di Dalla strada al palco 2024. Il programma, anche nella nuova edizione, mette al centro il talento degli artisti di strada.

Dalla strada al palco 2024, il conduttore è Nek

Dalla strada al palco, nato da un’idea originale di Carlo Conti, è una produzione originale di Rai Direzione Intrattenimento Prime Time, che l’ha realizzata in collaborazione con la Stand By Me. La regia è di Maurizio Pagnussat.

La conduzione di Dalla strada al palco 2024 è affidata, ancora una volta, a Nek. Quest’ultimo è il padrone di casa del format sin dalla prima edizione, andata in onda nell’estate del 2022. La TV di Stato, per il terzo anno di fila, ha deciso di riconfermare la trasmissione, che lo scorso anno ha subito un leggero calo negli ascolti.

L’edizione del debutto, composta da quattro puntate, aveva convinto 1,1 milioni di telespettatori per una share dell’8,8%. Dodici mesi più tardi, invece, i sei appuntamenti inediti hanno intrattenuto una media di poco superiore al milione di telespettatori, con una share del 6,3%.

La novità della terza edizione

I grandi protagonisti di Dalla strada al palco 2024 sono, ancora una volta, gli artisti di strada. Nek, in ogni puntata, accoglie sul palco alcuni dei migliori talenti del nostro paese, che portano sul palco la loro arte. Ed è così che si alternano cantanti, ballerini, giocolieri, mimi e maghi, che ambiscono al titolo di miglior artista di strada italiano.

La grande novità di quest’anno del programma Dalla strada al palco è la presenza degli artisti di strada internazionali. Questi, tuttavia, possono salire sul palco esclusivamente in qualità di ospiti e, dunque, fuori gara. Ad accompagnare ogni performance c’è una band che suona dal vivo, diretta dal Maestro Luca Chiaravalli.

Dalla strada al palco 2024, i passanti importanti della prima puntata

Dalla strada al palco 2024 è composta da un totale di sei appuntamenti, visibili su Rai 2 e in diretta streaming e on demand su Rai Play. Nelle prime cinque serate, ogni concorrente, dopo la propria esibizione, si sottopone al giudizio del pubblico in studio. Al termine di tutte le performance, i due artisti con il voto più alto ottengono la qualificazione diretta alla finale.

In studio, durante l’edizione 2024 di Dalla strada al palco, ci sono due ospiti vip, denominati passanti importanti. Essi hanno la possibilità di mandare in finale uno dei partecipanti che è stato escluso dalla votazione dei telespettatori. Le celebrità attese nella prima puntata della trasmissione sono il comico Francesco Paolantoni e la cantante Iva Zanicchi. Mentre il primo è un habitué dello show, la seconda è al debutto nel format.