Stasera in tv mercoledì 21 febbraio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 21 febbraio 2024. Su Rai2, la fiction Mare fuori 4, con Matteo Polillo e Domenico Cuomo. Su Italia 1, il film d’azione Taken – La vendetta, con Liam Neeson.

Stasera in tv mercoledì 21 febbraio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il documentario film Perché Sanremo è sempre Sanremo? Il documentario racconta la storia del Festival di Sanremo, evento unico al mondo. Oltre ai successi, spazio alle polemiche, agli scandali e alla tragedia del 1967, quando Luigi Tenco si tolse la vita. E’ l’occasione per ripercorrere anche gli eventi politici e la cronaca che dal 1951 a oggi hanno segnato il Paese.

Su Rai2, alle 21.20, la fiction Mare fuori 4. Due episodi: il primo s’intitola “La testa della lepre”. Rosa rifiuta la vicinanza di Carmine. Cardio (Domenico Cuomo) si avvicina ad Alina incuriosito dal suo mutismo; lei sembra fidarsi solo di lui. Pino inizia a lavorare in un canile ma non va d’accordo con il gestore. Mimmo riceve una visita inattesa. A seguire, “Ragione o sentimento”. Il comandante scopre quanto accaduto a Consuelo ed è determinato in tutti i modi a trovare il colpevole. Carmine, all’oscuro di tutto, vuole che il comandante convinca Rosa ad entrare nel programma di protezione con lui, ma Massimo non gli dà ascolto.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Nuova puntata del grande racconto popolare proposto ogni mercoledì sera da Federica Sciarelli. Non solo i casi di scomparsa più attuali, che spesso si risolvono con la collaborazione del pubblico a casa, ma anche le vicende del passato che a distanza di anni aspettano ancora una soluzione.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Aprile 2016: una tela di Caravaggio che rappresenta Giuditta che decapita Oloferne, e che si credeva perduta, viene ritrovata per caso nella regione di Tolosa, in Francia. L’attribuzione del dipinto è oggetto di accesi dibattiti mentre attira gli acquirenti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Da alcuni giorni Mario Giordano e la sua redazione lavorano con il cuore a pezzi: lo scorso 6 febbraio la collega Carlotta Dessì, autrice di tante inchieste per “Fuori dal coro”, è volata in cielo dopo una breve battaglia contro il male incurabile che le era stato diagnosticato la scorsa estate. Aveva 34 anni.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Confronti e sorprese, nomination ed eliminazioni, rese dei conti e chiarimenti: c’è tutto questo nel secondo appuntamento settimanale in prima serata con il reality più longevo. L’edizione numero 17, presentata da Alfonso Signorini, è sempre più vicina alla finale, prevista nella seconda metà di aprile.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. S’intitola “La violenza su Artemisia Gentileschi” la puntata del programma di Aldo Cazzullo. E’ la storia di una pittrice romana che aveva subìto uno stupro ed era riuscita a portare in tribunale, grazie anche a un suo quadro, il carnefice.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Al via la nuova stagione, per la prima volta in chiaro, dello show in caccia di talenti. Tra i giudici debuttano Elettra Lamborghini e Khaby Lame che affiancano Mara Maionchi e Frank Matano. A condurre Aurora e Flu dei The Jackal.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Casa a prima vista. Alcuni agenti immobiliari, come Blasco Pulieri nella zona di Roma, e Mariana D’Amico, in quella di Milano, si sfidano a trovare la casa perfetta per gli acquirenti della puntata. Tra questi ci sono i neosposi Roberta e Nicolò.

I film di questa sera mercoledì 21 febbraio 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di Philippe Falardeau, Un anno con Salinger, con Margaret Qualley. Joanna ottiene un impiego come assistente di un’agente letteraria che tra i suoi clienti ha J.D. Salinger. Il compito della ragazza è quello di rispondere alle lettere che lo scrittore riceve.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2012, di Olivier Megaton, Taken – La vendetta, con Liam Neeson. Mentre si trova a Istanbul, l’ex agente della Cia Bryan Mills (Liam Neeson) viene raggiunto dall’ex moglie Lenore (Famke Janssen) e dalla figlia Kim (Maggie Grace). Ma la tranquillità di quella che sembra una bella vacanza viene subito sconvolta: la vendicativa mafia albanese è di nuovo sulle loro tracce.

Su Nove, alle 21.25, il film di fantascienza del 2003, di Jonathan Mostow, Terminator 3 – Le macchine ribelli, con Arnold Schwarzenegger. Un nuovo e sofisticato cyborg dalle sembianze femminili viene inviato per eliminare John Connor, leader della resistenza umana contro le macchine. Ma a proteggerlo c’è il vecchio T-101.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2003, di Clint Eastwood, Mystic River, con Kevin Bacon, Sean Penn. Gli amici Jimmy, Sean e Dave si ritrovano dopo anni per un tragico evento: la morte della figlia di Jimmy. La ragazza è stata uccisa e Sean, che fa il detective, si occupa del caso.

Stasera in tv mercoledì 21 febbraio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film fantastico del 2001, di Steven Spielberg, A.I. Intelligenza artificiale, con Haley Joel Osment. Una coppia adotta David, un androide, per sostituire il figlio in coma in attesa di una cura. Quando il ragazzino torna a casa il cyborg viene abbandonato in un bosco, ma…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2019, di Nicolas Vanier, Sulle ali dell’avventura, con Louis Vazquez. Christian è uno scienziato specializzato nelle oche selvatiche. Suo figlio, un giovane amante dei videogiochi. Si ritroveranno uniti da un progetto: salvare una specie di oche in pericolo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Mikael Hafstrom, Escape Plan – Fuga dall’inferno, con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. Ray, progettista e collaudatore di penitenziari, deve testare un nuovo carcere di massima sicurezza. Per questo si fa imprigionare e cerca una via di fuga. Ma qualcuno vuole incastrarlo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1997, di Taylor Hackford, L’avvocato del diavolo, con Al Pacino, Keanu Reeves. Kevin Lomax, un giovane e rampante avvocato, scopre che il segreto del suo successo sta negli oscuri poteri di un legale di New York che manovra la sua carriera.