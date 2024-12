Perché Sanremo è Sanremo? su Rai 1 il documentario sul fenomeno sociale e televisivo del Festival

La 74esima edizione è finita da qualche settimana, ma sulla TV di Stato si continua a respirare aria di Festival. Mercoledì 21 febbraio, in prima serata su Rai 1, è in onda il documentario dal titolo Perché Sanremo è Sanremo? Un viaggio attraverso i decenni della kermesse, fra successi, polemiche e scandali.

Perché Sanremo è Sanremo, la manifestazione sempre più un evento per giovani

Il documentario dedicato alla storia di Sanremo, visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play, è una produzione originale di Rai Documentari ed Eliseo Entertainment. Gli autori e registi sono Giovanni Filippetto e Michele Truglio.

Il documentario analizza in primis il Festival in quanto fenomeno sociale. Come detto, la kermesse è arrivata, nel 2024, alla 74esima edizione. Nonostante questo, l’evento è sempre più giovane, anche grazie al lavoro dell’oramai ex Direttore artistico e conduttore Amadeus. Durante l’ultima edizione, ad esempio, nella fascia di pubblico 15-24 anni si sono registrati picchi dell’80% di share.

L’impatto sociale

In seguito, la produzione monitora il Festival di Sanremo dal punto di vista sociale. La manifestazione, per una settimana (e spesso anche di più), invade i palinsesti, i giornali e telegiornali e, da qualche anno a questa parte, i social. La trasmissione riflette, di anno in anno, il sentiment italiano, accogliendo in varie occasioni proteste e polemiche che in quel momento sono al centro dell’opinione pubblica.

Durante l’edizione 2024 è toccato alla protesta degli agricoltori, ma questo non è un caso isolato. Nel 2014, ad esempio, alcuni operai di Napoli e Caserta si sono arrampicati su una balaustra, obbligando il conduttore a leggere una lettera di protesta. Nel 1984, invece, Pippo Baudo permise a una delegazione di lavoratori di Genova di raggiungere il centro del palco, dove hanno fatto un appello per non essere licenziati.

Perché Sanremo è Sanremo? un caleidoscopio di emozioni e canzoni

Infine, sono passati in rassegna gli scandali e le canzoni di maggior successo presentate sul palco di Sanremo. Nei 74 anni di storia della manifestazione, l’Ariston è stato calcato da tutti i principali artisti della canzone italiana. Fra loro ci sono Adriano Celentano, Mia Martini, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Vasco Rossi, Mina e Claudio Villa, solo per citarne alcuni. La città ligure, inoltre, ha accolto in qualità di ospiti vari artisti internazionali, come i Queen con Freddy Mercury, Elton John, Madonna e Louis Armstrong. Indimenticabile, infine, la partecipazione di Whitney Houston, che nel 1987 fu accolta da un’ovazione del pubblico, che la costrinse a realizzare un bis della propria performance.