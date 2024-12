Mare Fuori episodi La testa della lepre e Ragione o sentimento su Rai 2: trama, cast e curiosità

La quarta stagione di Mare Fuori prosegue mercoledì 21 febbraio con gli episodi La testa della lepre e Ragione o sentimento. La serie, come di consueto, è in onda a partire dalle ore 21:20 su Rai 2.

Mare Fuori La testa della lepre, regista e dove è girata

La testa della lepre e Ragione o sentimento come tutta la serie di Mare Fuori 4 sono una co-produzione di Rai Fiction e Picomedia. Colui che ha curato la realizzazione è Roberto Sessa, mentre la regia è a cura di Ivan Silvestrini, che ha già diretto la stagione precedente. La sceneggiatura è scritta da Christian Farina e Maurizio Cadeddu.

Le riprese di Mare Fuori si sono svolte, come di consueto, a Napoli. La quarta stagione è composta da un totale di quattordici appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 60/70 minuti ciascuno. Rai 2 ne trasmette due alla settimana, nella prima serata del mercoledì.

Mare Fuori La testa della lepre, la trama

Nel corso di La testa della lepre di Mare Fuori, la protagonista Rosa Ricci è ancora scossa per quello che è accaduto al padre e decide di allontanarsi da Carmine. Intanto, Cardiotrap è sempre più incuriosito dalla nuova arrivata Alina, che sembra iniziare a fidarsi del ragazzo.

Pino, nella puntata di Mare Fuori in onda il 21 febbraio, continua a lavorare all’interno del canile. Tuttavia, i dissapori con il titolare dell’attività rendono la sua esperienza tutt’altro che piacevole. Mimmo, intanto, riceve una visita a sorpresa in carcere. Donna Wanda minaccia la moglie del comandante e lo intima a stare lontano da Carmine.

Ragione o sentimento, la trama

Dopo La testa nella lepre, Rai 2 trasmette l’episodio Ragione o sentimento di Mare Fuori. In esso, Massimo scopre ciò che è accaduto alla coniuge Consuelo ed è determinato a scoprire il colpevole. Carmine, nel frattempo, fa di tutto per convincere Rosa ad entrare nel programma che tutela e protegge i testimoni. La ragazza, dopo qualche giorno di riflessione, prende una decisione definitiva. Pino, infine, è sempre più in difficoltà al canile.

Mare Fuori La testa delle lepre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Mare Fuori, in onda su Rai 2 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.