Stasera in tv giovedì 22 febbraio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 22 febbraio 2024. Su Rai2, il film Creed II, con Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Dolph Lundgren. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene presentano: Inside.

Stasera in tv giovedì 22 febbraio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Doc – Nelle tue mani 3, con Luca Argentero. Due episodi. Il primo s’intitola, “Lontani”. Le parole di Agnese hanno creato una frattura fra lei e Andrea (Luca Argentero), che deve fare i conti con la lontananza da Giulia, in trasferta a Roma. In reparto la situazione è complicata: Teresa cerca di far ricoverare la figlia di Diana, una vecchia conoscenza di Andrea. A seguire, “La scossa”.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Con la consueta ironia Geppi Cucciari intrattiene i suoi ospiti, attori, registi e scrittori, ma anche tiktoker e influencer. Come sempre gli esperti in studio sono pronti a rispondere alle domande, spesso improbabili, del pubblico in sala. Tra di loro c’è Amalia Ercoli Finzi, la prima donna ingegnere aerospaziale italiana.

Su Rai 5, alle 21.45, Le Nove sinfonie di Beethoven: N. 1 e N. 5. Dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma, Claudio Abbado dirige i Berliner Philharmoniker che eseguono la Sinfonia n. 1 in do maggiore Op. 21 e la Sinfonia n. 5 in do minore Op. 67 di Beethoven.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Da sempre dalla parte dei cittadini, Paolo Del Debbio apre le puntate del suo programma con l’ormai tradizionale visita al mercato per parlare con la gente comune, perennemente alle prese con il carovita. Tra gli opinionisti ritroviamo Giuseppe Cruciani, conduttore di “La Zanzara” su Radio24.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Terra amara, con Hilal Altinbilek, Sibel Tascioglu, Polen Emre. Cetin continua a piangere sulla tomba della sua amata Gulten. Intanto, alla villa, Uzum si sta riprendendo dall’incidente e Hakan va a trovarla; anche Fikret si reca alla villa e si stupisce di trovarci Hakan. Zuleyha (Hilal Altinbilek) riceve una telefonata da Ekrem che l’avverte di un grave incidente occorso al mulino.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Un altro giovedì sera con gli speciali realizzati dalle Iene coordinate da Davide Parenti. Anche stasera è previsto un approfondimento di un argomento trattato in precedenza dal programma. Come l’inchiesta di Gaetano Pecoraro su Cosa Nostra e quella di Alessandro De Giuseppe sul mondo del doping.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Qualche settimana fa un’inattesa telefonata in diretta del Ministro della Difesa Guido Crosetto ha animato la puntata del talk di Corrado Formigli. E anche per questa sera il conduttore napoletano potrebbe riservarci qualche altra sorpresa.

Tv8 – Nove – Real Time

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: Roma – Feyennoord. Nella gara di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta dell’Europa League, i giallorossi ospitano allo Stadio Olimpico gli olandesi che avevano battuto nella finale della Conference League nel 2022 con il risultato di 1 a 0.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Nuovo appuntamento con l’ironia e il buonumore dello show condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers. Ricco il cast di comici ai quali quest’anno si sono aggiunti Ale e Franz, Simone Barbato, Gianluca Impastato e Simone Schettino.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality La versione finale di Natalia Grace. La storia di Natalia Grace, affetta da un raro caso di nanismo, che è riuscita a fingersi un’orfana ucraina per farsi adottare. Natalia spiega la sua verità rispondendo alle accuse mosse dagli ex genitori adottivi.

I film di questa sera giovedì 22 febbraio 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Steven Caple Jr. Creed II, con Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Dolph Lundgren. Allenato da Rocky Balboa (Sylvester Stallone), il giovane Adonis Creed (Michael B. Jordan) riesce a conquistare il titolo mondiale. In Ucraina, intanto, emerge il talento di un temibile sfidante: è Viktor Drago, figlio di Ivan (Dolph Lundgren), il pugile che uccise sul ring Apollo Creed, il padre di Adonis.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2007, di Peter Berg, The Kingdom, con Jamie Foxx, Jennifer Garner. Riyadh (Arabia Saudita): in un attentato terroristico perdono la vita numerosi civili americani. Per catturare il responsabile, l’Fbi invia sul posto la squadra dell’agente speciale Fleury.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1990, di Renny Harlin, 58 minuti per morire, con Bruce Willis, Bonnie Bedelia. Mentre è all’aeroporto di Washington, in attesa che atterri il volo su cui viaggia sua moglie, McClane si trova a fronteggiare dei criminali che vogliono liberare un narcotrafficante.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1964, di Duccio Tessari, Una pistola per Ringo, con Giuliano Gemma. La banda di Sancho assalta una banca e prende degli ostaggi in un ranch. Il pistolero Ringo, d’accordo con lo sceriffo, si finge loro complice per entrare nella fattoria.

Stasera in tv giovedì 22 febbraio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2015, di Alan Taylor, Terminator Genisys, con Emilia Clarke, Arnold Schwarzenegger. Anno 2029. Il sergente Reese viene inviato nel 1984 per proteggere Sarah Connor e impedire che venga attivato Skynet. Durante il “viaggio”, Reese acquisisce nuove informazioni.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1998, di Peter Howitt, Sliding Doors, con Gwyneth Paltrow, Peter Howitt. Che cosa succederebbe ad Helen se un giorno perdesse la metropolitana? La sua esistenza potrebbe prendere due pieghe completamente diverse e tutte da scoprire.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Francesco Ghiaccio, Dolcissime, con Giulia Barbuto Costa Da Cruz. Chiara, Letizia e Mary sono amiche e oggetto di sberleffi da parte dei compagni di scuola a causa dei loro chili di troppo. Ma troveranno un’inattesa occasione di riscatto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2001, di Brian Helgeland, Il destino di un cavaliere, con Heath Ledger. Dopo la morte del suo signore, il giovane scudiero William si finge un cavaliere. Partecipa, così, ad un torneo, sperando di conquistare anche il cuore dell’amata Lady Jocelyn.