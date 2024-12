Il forno delle meraviglie, l’ultima puntata il 23 febbraio: i Castelli Romani con Valentina Persia

Venerdì 23 febbraio, in prima serata su Real Time, è in onda l’ultima puntata della prima edizione de Il forno delle meraviglie. Il programma, che mette a confronto tre panetterie di una determinata zona, è condotto da Fulvio Marino.

Il forno delle meraviglie 23 febbraio, protagonisti i Castelli Romani

Durante Il forno delle meraviglie, visibile anche in diretta streaming su Discovery+, Marino è in un’oasi di pace a poca distanza dal caos della capitale Roma. Il conduttore, infatti, guida la sfida odierna dai Castelli Romani, area collinare ricca di borghi e piccoli centri.

Ne Il forno delle meraviglie del 23 febbraio Fulvio Marino è accompagnato, come di consueto, da un ospite. A tal proposito torna la comica Valentina Persia, che ha già ricoperto tale ruolo in occasione della prima puntata, trasmessa lo scorso gennaio. Il giudice speciale assaggia le varie preparazioni. Al termine, assegna a uno dei panifici in gara un punteggio bonus, che si somma alle votazioni degli altri e che potrebbe risultare decisivo per la vittoria finale.

Come funziona la gara

Durante la puntata odierna de Il forno delle meraviglie, le panetterie si sfidano tra loro in tre distinte prove. Nella prima, i concorrenti si cimentano in una realizzazione salata. Nella seconda devono riuscire a convincere Fulvio Marino tramite una preparazione dolce. Infine, nella terza e decisiva manche, gli esperti propongono una specialità della casa, che prende il nome di Prodotto Meraviglia. Il vincitore, oltre al titolo di Miglior panificio della zona, ottiene un assegno pari a 1500 euro in gettoni d’oro.

Il forno delle meraviglie 23 febbraio, i concorrenti in gara

Nel corso de Il forno delle meraviglie è presente, in primis, Il fornaretto di Amadei. Esso ha sede nel centro di Frascati ed è guidato da Giampiero, figlio del calciatore della Roma e della Nazionale Amedeo Amadei. Il titolare spiega: “L’attività è nata nella seconda parte del 1800 e oggi, nel locale, tutto parla della Roma”.

Per il secondo concorrente ci si sposta a Genzano, dove opera Fratelli Marcellini. Tale attività è guidata da Eleonora. Quest’ultima afferma: “Siamo aperti da oltre 100 anni e i nostri prodotti sono realizzati secondo tradizione, ovvero con fascine di legno di castagno”.

Infine, la gara de Il forno delle meraviglie del 23 febbraio termina in quel di Marino. Qui c’è l’antico Da Marcello forno a legna. Il proprietario è Fabrizio, che ama definirsi il “Gladiatore del pane” e che si è interessato all’arte bianca grazie al papà.