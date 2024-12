Il Dottor Alì puntata Che succede: trama, cast e curiosità della serie in onda su Real Time

Il Dottor Alì, serie medical di Real Time, procede la programmazione tv italiana nella giornata di sabato 24 febbraio con la puntata intitolata Che succede. Come di consueto, l’appuntamento è visibile a partire dalle ore 21:20.

Il Dottor Alì Che succede, regista e dove è girata

La puntata Che succede come tutta la serie Il Dottor Alì è una produzione originale della MF Yapim. La serie è il remake realizzato in Turchia della serie Good Doctor, nata in Corea del Sud e che ha ispirato la celebre versione statunitense dal nome The Good Doctor.

In Turchia è andata in onda sull’emittente FOX con il titolo originale Mucize Doktor. Al centro della storia c’è Ali Vefa, medico affetto da sindrome di autismo. Le riprese si sono svolte ad Istanbul. La serie, composta da due stagioni, ha come registi Yusuf Pirahasan e Aytac Cicek. Gli sceneggiatori, invece, sono Pinar Bulut e Onur Koralp.

Il Dottor Alì Che succede, la trama

Nel corso della puntata Che succede de Il Dottor Alì, la nuova assistente Damla ha comunicato a Tanju che Alì e Damla hanno una relazione. Il primario, in apertura di appuntamento, ha una riunione ad alta tensione con i vertici della struttura sanitaria.

Tanju, infatti, sostiene che il protagonista, anche a causa del suo autismo, non sia in grado di gestire contemporaneamente il lavoro e la vita privata. Inoltre, il capo del reparto informa i colleghi dell’arrivo di una denuncia contro l’ospedale. A sporgerla è una ex paziente, che accusa Alì di averla spaventata e fatta sentire in colpa.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento dal titolo Che succede de Il Dottor Alì, Tanju decide di parlare direttamente con i due innamorati. A loro comunica che dovranno lavorare per tutto il turno separati. Lei è inviata ad operare al pronto soccorso, mentre lui è affiancato da Damla. Quest’ultima, durante la giornata lavorativa, confessa ad Alì di essere stata lei a parlare con Tanju della relazione con Nazli. Il protagonista, a sorpresa, non si arrabbia con la donna, ringraziandola invece per la sincerità.

Intanto, come di consueto, nella puntata Che succede de Il Dottor Alì l’equipe di medici deve occuparsi di nuovi pazienti. Demir e Nazla visitano un ragazzo con forti dolori all’addome. Il giovane, però, dichiara di non avere con sé i documenti e di non possedere l’assicurazione sanitaria. Damla e Alì, infine, prendono in cura un bambino che presenta un particolare problema: la sua trachea non si è completamente sviluppata durante la gravidanza e, per tale motivo, non può parlare e sviluppa spesso polmoniti.

Il Dottor Alì Che succede, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati ne Il Dottor Alì, in onda su Real Time e in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.