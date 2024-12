Gloria episodi Segreti e bugie e Rivelazioni: trama, cast e curiosità della fiction di Rai 1

Rai 1, lunedì 26 febbraio, propone gli episodi Segreti e bugie e Rivelazioni di Gloria. La fiction con Sabrina Ferilli è visibile in prima serata, a partire dalle ore 21:25 circa.

Gloria Segreti e bugie, regista, dove è girata e ascolti

Segreti e bugie e Rivelazioni come tutta la serie Gloria sono una produzione originale di Eagle Pictures. La società l’ha realizzata in collaborazione con Rai Fiction. La sceneggiatura, tratta dall’opera Vorrei vedere te di Roberto Proia, è scritta dallo stesso Proia, in compagnia di Paola Mammini e Fausto Brizzi. Quest’ultimo, inoltre, è anche il regista, ruolo che ricopre per la prima volta in una serie televisiva.

Le riprese si sono svolte a Roma. La prima stagione di Gloria è composta da sei episodi, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Il debutto della scorsa settimana ha ottenuto ottimi ascolti, convincendo 4 milioni di telespettatori per una share del 22,7%. Il finale di stagione è in onda domani, martedì 27 febbraio.

Gloria Segreti e bugie, la trama

Nel corso di Segreti e bugie di Gloria, la protagonista non sa se mandare avanti o meno l’inganno. L’agente Manlio, alla fine, la convince a proseguire con la messa in scena, coinvolgendo nella vicenda anche un social media manager.

Nel frattempo, il personaggio interpretato da Massimo Ghini è molto concentrato sulla sua vita privata. L’uomo, infatti, ha iniziato una relazione sentimentale con Lucilla, una giovane attrice che ambisce ad avere una carriera nel mondo del cinema.

Rivelazioni, la trama

La seconda puntata di Gloria, il 26 febbraio, procede con l’episodio dal titolo Rivelazioni, al via subito dopo l’appuntamento Segreti e bugie. Nonostante le parole di Manlio e l’aiuto del social media manager, la protagonista continua a sentirsi in colpa per essere tornata popolare grazie ad un inganno.

Nel corso del secondo episodio, Gloria è indecisa. Il personaggio interpretato da Sabrina Ferilli, infatti, vorrebbe svelare a tutti ciò che ha fatto. Al tempo stesso, però, ha paura che confessando possa perdere tutto, compresa la stima di Alex. Quando Sergio scopre la verità, però, le vite dei protagonisti cambiano per sempre.

Gloria Segreti e bugie, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella seconda puntata di Gloria, in onda su Rai 1 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.