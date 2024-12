Casa a prima vista, puntata in prima serata del 28 febbraio: i protagonisti e le proposte

Real Time, mercoledì 28 febbraio, propone dalle ore 21:20 un nuovo appuntamento di Casa a prima vista. L’appuntamento è ambientato in Liguria.

Casa a prima vista 28 febbraio, chi sono gli agenti immobiliari e come funziona il format

Casa a prima vista, visibile il 28 febbraio su Real Time e in streaming su Discovery+, è una produzione originale di Blu Yazmine. Il format è tra le novità maggiormente apprezzate dal pubblico. La trasmissione, infatti, è in onda su Real Time tutti i giorni nell’access prime time, ottenendo ottimi ascolti. Nelle scorse settimane ha registrato picchi di circa 800 mila telespettatori, per una share del 4%.

In ogni puntata di Casa a prima vista, tre agenti immobiliari si sfidano per riuscire ad accontentare le richieste di un cliente. Gli esperti effettuano una ricerca sul territorio e accompagnano l’aspirante acquirente a visitare l’abitazione.

Dopo aver osservato e giudicato tutte e tre le proposte, il cliente individua la scelta migliore. L’agente che l’ha proposta, di conseguenza, vince l’appuntamento. Gli esperti del settore presenti nell’appuntamento del 28 febbraio sono Gianluca Torre, Mariana D’Amico e Ida di Filippo.

Chi sono i potenziali acquirenti

Nel corso di Casa a prima vista del 28 febbraio è protagonista Patrizia. Quest’ultima è nata ad Atene, in Grecia, ma vive da quando è bambina a Savona. La donna ha 67 anni ed è in pensione dopo una lunga carriera da infermiera. Ha deciso di cercare casa facendosi aiutare dall’amico Valerio, anche lui originario di Savona e che si definisce un “ligure doc”.

Patrizia spiega le motivazioni che l’hanno convinta a cambiare casa: “Attualmente vivo in un bilocale molto carino, ma troppo piccolo. Il mio sogno sarebbe quello di allargarmi, avere un po’ di spazio in più per coltivare alcune delle mie passioni, come fare l’orto e lavorare la ceramica”.

Casa a prima vista 28 febbraio, le richieste di Patrizia

Patrizia e Valerio, durante Casa a prima vista, pongono ad Ida, Gianluca e Mariana delle condizioni ben precise. La casa che la donna vorrebbe acquistare, infatti, dev’essere almeno un trilocale, situato lungo la costa che separa Savona da Genova.

Patrizia, inoltre, desidera un soggiorno con cucina, una camera in più nella quale lavorare la ceramica ed uno spazio esterno. La donna, infine, confessa: “Come ciliegina sulla torta mi piacerebbe un’abitazione con vista mare”.

Nel corso di Casa a prima vista del 28 febbraio, Ida, Mariana e Gianluca hanno il compito di provare ad accontentare queste richieste. Per farlo, hanno un budget di 350 mila euro.