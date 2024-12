Mare Fuori episodi Questioni di scelte e Ragazzi fuori: trama, cast e curiosità

Rai 2, mercoledì 28 febbraio, propone in prima serata gli episodi Questioni di scelte e Ragazzi fuori di Mare Fuori. Prosegue, dunque, la quarta stagione della serie che racconta le vicende di un gruppo di ragazzi reclusi in un carcere minorile.

Mare Fuori Questioni di scelte, regista e dove è girata

Questioni di scelte e Ragazzi fuori come tutta la serie Mare Fuori 4 sono una co-produzione di Rai Fiction e Picomedia. Colui che ha curato la realizzazione è Roberto Sessa, mentre la regia è di Ivan Silvestrini, che ha già diretto la stagione precedente. La sceneggiatura è scritta da Christian Farina e Maurizio Cadeddu.

Le riprese di Mare Fuori si sono svolte, come di consueto, a Napoli. La quarta stagione è composta da un totale di quattordici appuntamenti dalla durata di circa 60/70 minuti ciascuno. Rai 2 ne trasmette due alla settimana, nella prima serata del mercoledì.

Mare Fuori Questioni di scelte, la trama

Nel corso di Questioni di scelte di Mare Fuori, il protagonista Carmine soffre a causa del rapporto che si è venuto a creare con Rosa. Al tempo stesso, Pino è speranzoso di riuscire a recuperare la relazione con Kubra. Nonostante le minacce ricevute nella puntata andata in onda sette giorni fa, Massimo vuole incontrare Donna Wanda.

Durante l’appuntamento, Edoardo indaga alla scoperta di qualche informazione in più sull’avvocato D’Angelo. Infine, la mamma di Micciarella gli chiede un incontro ma il giovane rifiuta, esprimendo la volontà di non vedere la genitrice.

Ragazzi fuori, la trama

Subito dopo l’episodio Questioni di scelte, prende il via, il 28 febbraio su Rai 2, l’appuntamento Ragazzi fuori di Mare Fuori. In esso, Crazy J continua ad insistere per cantare con Cardiotrap. Rosa, invece, si avvicina a Cucciolo nel tentativo di far ingelosire Carmine. Infine, Edoardo decide di ricevere sia Carmela che Teresa, ovvero le due donne che gli sono state maggiormente vicine durante la convalescenza. Il personaggio interpretato da Matteo Paolillo vuole prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Mare Fuori Questioni di scelte, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Mare Fuori, in onda su Rai 2 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.