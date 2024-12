Matrimonio a prima vista 2024, dal 28 febbraio su Discovery+: coppie, single ed esperti

Mercoledì 28 febbraio, su Discovery+, sono rilasciati, in anteprima, i primi due episodi di Matrimonio a prima vista 2024. Le puntate sono trasmesse in chiaro su Real Time a partire dal 6 marzo.

Matrimonio a prima vista 2024, le novità del format

Matrimonio a prima vista 2024 è una produzione originale di NonPanic Banijay, che l’ha realizzata per Warner Bros. Discovery. L’edizione visibile dal 28 febbraio sulla piattaforma di intrattenimento streaming a pagamento è composta da nove puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora.

Nonostante qualche novità, non cambia il meccanismo di funzionamento del format. Sei single, infatti, arrivano all’altare e si sposano senza conoscere il loro partner. Da questo momento in poi, i novelli sposi passano insieme cinque settimane, al termine delle quali devono decidere se lasciarsi o rimanere sposati.

In questa edizione, per la prima volta, partecipano anche i concorrenti con figli o che hanno già avuto un matrimonio. Altra novità pensata per Matrimonio a prima vista 2024 è l’introduzione, a metà dell’esperimento, di una quarta coppia.

Chi sono gli esperti

In Matrimonio a prima vista non cambiano gli esperti. In primis c’è Nada Loffredi, sessuologa che valuta i candidati dal punto di vista dell’affinità sessuale. Con lei c’è Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione. Infine, spazio a Mario Abis, sociologo che analizza il passato e il contesto sociale di provenienza dei concorrenti.

Matrimonio a prima vista 2024, i single

Tra i single di Matrimonio a prima vista 2024 c’è Giuseppe. Ha 45 anni ed è molto impegnato nel sociale. In passato si è sposato con una donna, ma le nozze sono finite dopo un anno e mezzo. Segue il 48enne Roberto, padre di Samuele e anche lui divorziato oramai da venti anni.

Spazio, nella trasmissione, alla 35enne Benedetta, una persona che si definisce “forte, determinata, indipendente e pignola”. Ha avuto una storia importante, durante la quale ha ricevuto una proposta di matrimonio che, però, ha rifiutato. Attesa Stefania: ha 37 anni, è molto razionale ma, dopo la recente perdita della mamma, è determinata a lasciarsi andare e godersi maggiormente il presente.

Gli esperti di Matrimonio a prima vista 2024 danno il benvenuto ad Ilaria. Ha 41 anni e affronta l’esperimento con grande determinazione: “Sono molto carica. Ho poca autostima e questo, spesso, mi ha portato a cercare negli altri costanti rassicurazioni”. Gestisce un allevamento di gatti. L’elenco di single termina con il 44enne Enrico, che non è mai stato molto fortunato in amore: “In passato ho preso molte batoste, ora sono pronto per innamorarmi”.