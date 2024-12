Stasera in tv mercoledì 28 febbraio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 28 febbraio 2024. Su Rai2, la fiction Mare fuori 4, con Matteo Paolillo. Su Canale 5, il reality Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini.

Stasera in tv mercoledì 28 febbraio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il varietà La Tv fa 70. Da qualche settimana la Rai celebra con diverse iniziative il 70° anniversario dell’inizio ufficiale delle trasmissioni televisive (era il 3 gennaio 1954). Quella di stasera è uno show celebrativo condotto da Massimo Giletti. Il popolare giornalista torna in Rai sette anni dopo averla lasciata per passare a La7.

Su Rai2, alle 21.20, Mare fuori 4, con Matteo Paolillo, Artem. Due episodi: il primo s’intitola, “Questioni di scelte”. Pino (Artem), che si sente in colpa per aver deluso Kubra, spera in una seconda occasione. Massimo, convinto che ci sia Donna Wanda dietro il trauma di Consuelo, si decide ad affrontarla. Edo vuole scoprire dove sono finiti i soldi dei Ricci. A seguire, l’episodio “Ragazzi fuori”. Silvia e Micciarella rientrano nell’Ipm dopo una nottata che segnerà per sempre le loro vite. Cardiotrap viene assillato da Crazy J che insiste perché tornino a cantare insieme. Carmine e Rosa si studiano da lontano e lei, allo scopo di farlo ingelosire, organizza un incontro sulla terrazza con Cucciolo.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Il suo successo parte da lontano ma con Federica Sciarelli, che lo conduce dal 2004, il programma ha acquisito un equilibrio perfetto: non ci sono opinionisti e gli unici protagonisti sono i familiari degli scomparsi o delle vittime, assistiti dai loro legali. Stasera, una nuova puntata.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè presenta “Dietro la foglia di fico” di Agnès Obadia, che offre una panoramica dei modi dapprima fantasiosi e via via sarcastici in cui gli artisti, da Cranach a Botticelli, da Ernst a Dalì, hanno coperto le parti intime dei loro soggetti

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Le proteste degli agricoltori e la sicurezza nelle grandi città sono due dei temi che ultimamente hanno tenuto banco nel programma di Mario Giordano. Se ne parlerà anche stasera, ma non mancheranno i nuovi capitoli delle inchieste sui ladri di case e sugli effetti avversi dei vaccini anti Covid.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. A soli due giorni dalla puntata precedente Alfonso Signorini chiama a raccolta gli inquilini della Casa di Cinecittà per una nuova puntata in prima serata fatta di sorprese, confronti, nomination ed eliminazioni. Con lui ritroviamo Cesara Buonamici, opinionista unica dell’edizione, e Rebecca Staffelli.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. “I Medici: la congiura dei Pazzi” è il titolo della puntata di questa sera di Aldo Cazzullo. La data è quella del 26 aprile 1478 quando i Pazzi, antica e nobile famiglia fiorentina di banchieri, provò a sovvertire l’egemonia dei Medici.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. In questa nuova edizione, per la prima volta in chiaro, la giuria è composta da due veterani come Frank Matano e Mara Maionchi e due novità come Elettra Lamborghini e Khaby Lame. A condurre Aurora e Fru dei The Jackal.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Casa a prima vista. Gli agenti immobiliari Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre si recano a Genova. Hanno l’incarico di trovare il trilocale con vista mare perfetto per Patrizia, nonostante le esigenze della ragazza siano tante.

I film di questa sera mercoledì 28 febbraio 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1993, di Jon Amiel, Sommersby, con Richard Gere, Jodie Foster, Bill Pullman. 1867. Dopo la Guerra di Secessione, Jack Sommersby torna a casa. L’uomo è molto cambiato e, in molti, compresa sua moglie, si chiedono se non sia un impostore.

Su Italia1, alle 21.20, il film d’azione del 2015, di Olivier Megaton, Taken 3, con Liam Neeson. Los Angeles. Bryan Mills (Liam Neeson) viene accusato dell’omicidio dell’ex moglie Lenore. Braccato dalla polizia, l’ex agente operativo si rifugia in una “safe house” e cerca di smascherare chi lo ha incastrato. Intanto sua figlia Kim scopre di essere sorvegliata da Stuart, il suo patrigno.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 1997, di Simon West, Con Air, con Nicolas Cage. Scarcerato per buona condotta, Cameron Poe viene imbarcato su un volo per il trasporto dei detenuti che lo riporta a casa dalla sua famiglia. Ma poco dopo il decollo, un criminale dirotta l’aereo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Jeff Nichols, Midnight Special, con Jaeden Martell, Michael Shannon. Il piccolo Alton ha poteri soprannaturali che mettono in pericolo la sua esistenza. In fuga con il padre Roy, è inseguito da alcuni agenti governativi e da una setta religiosa.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 1969, di Brian G. Hutton, Dove osano le aquile, con Richard Burton, Clint Eastwood. Seconda Guerra Mondiale. Un manipolo di agenti del controspionaggio inglese deve liberare un generale americano, prigioniero dei tedeschi in un castello della Baviera.

Su La 5, alle 21.00, il film commedia del 1999, di Roger Michell, Notting Hill, con Hugh Grant, Julia Roberts, Rhys Ifans. Il timido libraio londinese William Thacker incontra la famosa attrice di Hollywood Anna Scott. Tra i due nasce un sentimento destinato a trasformarsi in amore.

Stasera in tv mercoledì 28 febbraio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Liliana Cavani, L’ordine del tempo, con Edoardo Leo. Durante un compleanno, un gruppo di amici, tra cui Enrico, apprende un’orribile notizia: il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore. La comitiva affronta le ultime ore in una notte che cambierà le loro vite per sempre.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2004, di Tim Burton, La fabbrica di cioccolato, con Johnny Depp, Freddie Highmore. Il piccolo Charlie è uno dei cinque fortunati bambini che potranno visitare la fabbrica di cioccolato del misterioso Willy Wonka. Sarà un viaggio ricchissimo di avventure.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 1993, di Marco Brambilla, Demolition man, con Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock. In un ipotetico futuro, uno psicopatico criminale viene riportato in vita dopo anni di ibernazione. Ma sfugge al controllo e per fermarlo viene risvegliato il super poliziotto John Spartan.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1976, di Alfred Hitchcock, Complotto di famiglia, con Barbara Harris, Bruce Dern. La sensitiva Blanche riceve l’incarico di rintracciare il nipote illegittimo di una ricca signora. La medium scopre che il giovane è dedito in realtà a sequestri di persona assieme alla fidanzata.