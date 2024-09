The Beatles and India: tutte le curiosità del docu-film in onda su Rai 5

Rai 5 propone il film dal titolo The Beatles and India. Si tratta di una pellicola di genere biografico con atmosfere musicali.

La produzione è della Gran Bretagna. L’anno di realizzazione è il 2021 e la durata è di un’ora e 36 minuti.

Regia e protagonisti del film The Beatles and India

La regia è di Ajoy Bose e Peter Compton. Protagonisti principali sono George Harrison, John Lennon, Paul McCartney e Ringo Star. Sono loro i personaggi principali del docu-film in onda su Rai 5. Nel cast anche Yoko Ono moglie di John Lennon.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in India, la location principale è Nuova Delhi ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della capitale indiana.

La produzione è della Renoir Pictures in collaborazione con Silva Screen e Abacus Media Rights.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo The Beatles and India: An Enduring Love Affair.

Trama del film The Beatles and India in onda su Rai 5

Rari filmati d’archivio, registrazioni e fotografie, testimonianze oculari e commenti di esperti insieme a riprese effettuate in tutta l’India, portano in vita l’affascinante viaggio di George, John, Paul e Ringo verso un remoto ashram himalayano in ricerca di beatitudine spirituale che si rivelerà essere un fervido momento di songwriting creativo.

È la prima seria esplorazione di come l’India abbia plasmato lo sviluppo della più grande rock band di sempre che mette in evidenza anche il ruolo pionieristico dei Fab Four nel collegare due culture molto diverse tra loro.



Il documentario ha vinto il premio Best Film Audience Choice e Best Music in Tongues On Fire, l’Asian Film Festival 2021 nel Regno Unito, dove è stato presentato in anteprima.

Una cronaca unica della duratura storia d’amore tra i Beatles e l’India, iniziata più di mezzo secolo fa.

The Beatles and India: il cast completo

Di seguito il cast del film The Beatles and India e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori