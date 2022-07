Uncoulped serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Netflix propone dal 29 luglio la serie tv dal titolo Uncoupled. Si tratta di un prodotto di genere commedia con atmosfere drammatiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America, l’anno di realizzazione è il 2022. La prima stagione della serie è composta in totale da otto episodi, ognuno della durata di 43 minuti circa.

Uncoupled serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Andrew Fleming. Protagonisti principali sono Michael e Billy interpretati rispettivamente da Neil Patrick Harris e Emerson Brooks. Nel cast anche Jonah Platt nel ruolo di Horst da giovane.

Le riprese si sono svolte in America, in particolare a New York City e location limitrofe nel territorio di New York.

La produzione è della Darren Star Productions in collaborazione con Jax Media e Netflix.

La serie è conosciuta al livello internazionale con il medesimo titolo.

Uncoupled – trama della serie tv in onda su Netflix

La trama è incentrata su Michael Lawson (Neil Patrick Harris), un uomo che sembra avere tutto dalla vita: una carriera di successo come agente immobiliare a New York, una famiglia solidale, amicizie strette e una relazione stabile di diciassette anni con il compagno Colin (Tuc Watkins). Ma quando Colin lo lascia inaspettatamente alla vigilia del suo cinquantesimo compleanno, Michael è completamente colto di sorpresa.

Spoiler

All’improvviso deve affrontare due incubi: perdere l’uomo che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi a oltre quarant’anni da uomo single e gay a New York. Dovrà cercare con tutto il coraggio che gli resta, di rifarsi una vita.

Dai coideatori premiati agli Emmy, Darren Star e Jeffrey Richman, arriva Uncoupled, una storia di delusioni d’amore e del percorso per superarle con grande ironia.

Uncoupled : il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Uncoulped e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Neil Patrick Harris : Michael

: Michael Emerson Brooks : Billy

: Billy Jonah Platt : Horst

: Horst Colin Hanlon : Jonathan Stein

: Jonathan Stein Jhulenty Delossantos : Luis

: Luis April Ortiz : Teresa

: Teresa Paul Robert Kane : Agente federale

: Agente federale Marcia Gay Harden : Claire

: Claire Tisha Campbell : Suzanne

: Suzanne Ajay Naidu : Raffi

: Raffi David A. Gregory : Corey

: Corey Dan Amboyer : Luca

: Luca Denny Dillon : Gina

: Gina Jonathan Strait : George Hill

: George Hill Rob Kellogg : Harrison

: Harrison Anthony Cipriani : ospite della festa di Colin

: ospite della festa di Colin Jay Santiago : Freddy

: Freddy Joshua Perez : cameriere

: cameriere David Edwin : Buff Gym Guy

: Buff Gym Guy Alexis Bronkovic : Layla

: Layla Jordyn Owens : Trey

: Trey Phyllis Johnson : Nia

: Nia Joti Patel : Stephanie

: Stephanie Monica Ramirez : Talia

: Talia Mark Torres : Irwin Stossel

: Irwin Stossel Kyle Dunn : Friedrich

: Friedrich John Fico: Autista