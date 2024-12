Grande Fratello, la puntata del 26 febbraio: Beatrice Luzzi in finale

Canale 5, lunedì 26 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il programma, come al solito, è condotto da Alfonso Signorini. Il padrone di casa, in studio, è accompagnato dall’opinionista Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli. A lei è affidato il compito di leggere in diretta i commenti dei social.

Grande Fratello 26 febbraio, Beatrice Luzzi la prima finalista

Nel corso del Grande Fratello del 26 febbraio, il pubblico ha avuto la possibilità di scegliere il primo finalista di questa edizione. A tal proposito, gli spettatori dovevano premiare una persona fra Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Il conduttore Alfonso Signorini ha chiamato i quattro in studio, dove ha letto, poi, l’esito della nomination.

Come da previsione, la vittoria è andata a Beatrice Luzzi. L’attrice, quest’anno, è finita al televoto quasi ogni settimana, risultando spesso la preferita del pubblico. L’interprete, nota soprattutto per aver interpretato Eva Bonelli in Vivere, ha ottenuto il biglietto per la finale con una percentuale del 60%, ovvero più del doppio rispetto a Grecia Colmenares, ferma al 29%. Molto più staccati gli altri: Massimiliano Varrese è al 7%, Rosy Chin al 4%.

Mirko-Perla-Alessio

Al Grande Fratello del 26 febbraio è protagonista Federico. Il giovane è finito al centro delle polemiche in quanto, secondo qualcuno, userebbe troppo latte. Tra i più critici ci sono Alessio e Perla, che hanno evidenziato un atteggiamento un po’ egoistico del modello, che invece è stato difeso da Simona Tagli e Beatrice Luzzi.

In seguito, nella puntata del Grande Fratello del 26 febbraio, si è tornati a parlare di Mirko e Perla. Quest’ultima, negli ultimi giorni, si è avvicinata ad Alessio, provocando un po’ di malumore in Brunetti. Inoltre, Perla ha detto di non sentirsi fidanzata, destando perplessità in Signorini e Buonamici.

Altro rapporto finito al centro delle analisi è quello fra Greta e Sergio. La prima, interrogata dal padrone di casa, ha ammesso di iniziare a provare qualcosa di più profondo nei confronti dell’uomo. Tuttavia, ha sottolineato di voler vivere questo suo sentimento in modo naturale, senza subire pressioni esterne.

Grande Fratello 26 febbraio, chi è in nomination

Infine, la puntata del 26 febbraio del Grande Fratello si è conclusa, come di consueto, con le nomination. I concorrenti hanno deciso di far sottoporre al giudizio del pubblico Paolo, Federico, Alessio, Grecia, Marco, Simona e Massimiliano. Nel prossimo appuntamento, previsto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity nella prima serata di mercoledì 28 febbraio, la persona meno votata è la prima ad essere a rischio eliminazione.