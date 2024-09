Terra Amara, la puntata del 1° marzo: trama, cast e curiosità

Venerdì 1° marzo, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Terra Amara. La soap prende il via dalle ore 21:25 circa.

Terra Amara 1° marzo, regista e dove è girata

Terra Amara è una produzione originale di Tims&B Productions. I registi che hanno lavorato alla serie sono Murat Seracoglu ed Evren Karabiyik Gunaydin. Nel lungo elenco di sceneggiatori, invece, ci sono Yildiz Tunc, Ayca Uzum, Atilla Ozel, Selena Caglayan e Melis Veziroglu Yilmaz. Il titolo è originale della Turchia, dove è andato in onda con sull’emittente ATV con il titolo di Bir Zamanlar Cukorova.

Terra Amara 1° marzo, la trama

Nel corso di Terra Amara del 1° marzo, Fikret continua la sua personale indagine su Hakan. Il protagonista, in particolare, decide di coinvolgere anche Cetin e, insieme, parlano con Vahap.

Quest’ultimo viene costretto a fornire ai due il contatto di Kathali. L’uomo si trova a Beirut ed avrebbe con sé delle prove che dimostrerebbero che Hakan è in realtà Mehmet Kara.

Durante l’appuntamento odierno di Terra Amara, Fikret e Cetin si dirigono subito verso la capitale del Libano. Una volta qui, anche grazie ad alcune notizie lette su un quotidiano francese, riescono a scoprire finalmente la verità.

Spoiler finale

In seguito, a Terra Amara del 1° marzo, Fikret e Cetin vorrebbero tornare in Turchia per raccontare la verità. Poco prima del loro rientro, però, a Beirut inizia una sanguinosa guerra civile, a causa della quale rimangono bloccati in Libano.

Zuleyha, tuttavia, nasconde il fatto a Lutfiye, che vorrebbe condividere con il nipote la gioia per essere divenuta la vicesindaca della città. La protagonista, sempre più in apprensione, chiede aiuto ad Hakan. L’uomo, quando scopre il motivo del viaggio, va su tutte le furie.

Nel frattempo, anche a causa dell’influenza esercitata da Fusun, Sermin fraintende le intenzioni di Colak. Quest’ultimo, in realtà, non è interessata a lei, ma alla figlia Betul. Sale, intanto, la tensione fra Rasit, Fadik, Gaffur e Cevriye. Il rapporto fra i quattro è sempre più teso, al punto che si verifica una violenta lite.

Terra Amara 1° marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la puntata di Terra Amara, visibile su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.