Verissimo ospiti del 2 e 3 marzo: i postini di C’è posta per te, Michelle Hunziker e Mr. Rain

Sabato 2 e domenica 3 marzo, Silvia Toffanin conduce due nuove puntate di Verissimo. La trasmissione di interviste è in onda alle 16:30 su Canale 5.

Verissimo 2 3 marzo, gli aggiornamenti sulla salute di Eleonora Giorgi

A Verissimo di sabato 2 marzo si parla del Festival di Sanremo. Per farlo, la padrona di casa accoglie Mr. Rain, che sul palco dell’Ariston ha presentato la hit intitolata Due altalene.

In seguito, per l’oramai consueto spazio dedicato alla soap Terra Amara, la conduttrice dialoga con Aras Senol. L’attore, nella produzione seriale, presta il volto al personaggio di Cetin. L’interprete è accompagnato, per l’occasione, dalla fidanzata Eylul Sahin, cantante e musicista turca.

Silvia Toffanin, a Verissimo del 2 marzo, intervista Eleonora Giorgi. L’attrice aggiorna il pubblico in merito al suo stato di salute dopo aver annunciato, negli scorsi mesi, di avere un tumore al pancreas.

Il ritorno televisivo di Nina Senicar

A Verissimo del 2 marzo torna in Italia la showgirl Nina Senicar. Originaria della Serbia, nei primi anni del 2000 ha partecipato a vari format nostrani, fra cui Veline e L’Isola dei Famosi. Da qualche anno, però, ha iniziato una carriera da attrice.

Direttamente da Uomini e Donne, in seguito, ci sono Claudia Lenti e Alessio Pili Stella. Infine, per il mondo del cinema, c’è Marco D’Amore, che ha recitato in Caracas, film di cui è anche regista e che è visibile nelle sale dal 29 febbraio.

Verissimo 2 3 marzo, gli ospiti della domenica

Passiamo al giorno successivo. A Verissimo del 3 marzo, invece, partecipa la conduttrice Michelle Hunziker. Quest’ultima, in compagnia della collega ed amica Silvia Toffanin, presenta la terza edizione del varietà Michelle Impossible & Friends, al via su Canale 5 il 6 marzo.

Un focus, ancora una volta, è proposto sul Festival di Sanremo. La padrona di casa, infatti, ha un faccia a faccia con i Ricchi e Poveri, ovvero Angela Brambati e Angelo Sotgiu. I due, nelle scorse settimane, hanno fatto ballare l’Ariston con la canzone Ma non tutta la vita.

Altro storico gruppo musicale presente nell’appuntamento di Verissimo è quello dei Cugini di Campagna, attualmente impegnato in un tour. Spazio alla testimonianza di Carolyn Smith, coreografa e giudice di Ballando con le stelle, che da nove anni lotta contro un cancro. Infine, è dato spazio a C’è posta per te, trasmissione di Maria De Filippi in onda nel prime time della rete ammiraglia Mediaset il sabato. In studio, infatti, ci sono i postini Giovanni, Marcello, Andrea e Gianfranco.