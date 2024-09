Boss in incognito, il 4 marzo al via l’edizione 2024: nella prima puntata protagonista Alessandro Condurro

Lunedì 4 marzo, in prima serata su Rai 2, è in onda la prima puntata di Boss in incognito 2024. Il docu-reality, anche nella nuova edizione, è una produzione di Endemol Shine Italia. La società di produzione si è basata sul format originale Undercover Boss.

Boss in incognito 4 marzo, Alessandro Condurro il primo protagonista

Durante la puntata del 4 marzo di Boss in incognito, il padrone di casa Max Giusti incontra l’imprenditore Alessandro Condurro. Quest’ultimo è l’Amministratore Delegato de L’antica Pizzeria da Michele in the world. La pizzeria è nata nel centro di Napoli più di 150 anni fa. Nel tempo, le pizze da loro sfornate sono riuscite a conquistare tutto il mondo.

Oggi, L’antica Pizzeria da Michele in the world è una vera e propria multinazionale, presente in tre differenti continenti. L’azienda conta 680 dipendenti e ogni anno riesce a fatturare circa 100 milioni di euro. Condurro, in Boss in incognito, racconta la storia della società. In seguito, sotto mentite spoglie, incontra a sorpresa alcuni dei suoi dipendenti. Questi penseranno di essere coinvolti nelle riprese di un documentario incentrato sul mondo del lavoro.

Gli operai protagonisti

Durante Boss in incognito, l’imprenditore incontra in primis Umberto. Il lavoratore ha il compito di spiegargli in che modo è possibile preparare la pizza salsiccia e friarielli e quella fritta. Il secondo giorno, invece, è in compagnia di Francia. A lei è affidato il compito di narrare al boss i segreti per offrire ai clienti un servizio eccellente.

Grazie a Boss in incognito del 4 marzo, Alessandro Condurro conosce Prince, che gli trasmette l’attenzione per la pulizia e l’ordine, due caratteristiche fondamentali per una pizzeria. Infine è protagonista Antonio, che prepara la classica graffa napoletana e i nodini al cioccolato.

Boss in incognito 4 marzo, Max Giusti lavora (sotto mentite spoglie) con Fabrizio

Max Giusti, durante Boss in incognito 2024, non si limita a ricoprire esclusivamente il ruolo di conduttore e narratore. Giusti, nel mentre che l’imprenditore è sotto mentite spoglie, si traveste a sua volta e lavora, per un giorno, all’interno de L’antica Pizzeria da Michele in the world. A tal proposito incontra Fabrizio. Il dipendente spiega in che modo preparare la famosa pizza a ruota di carro di Da Michele.

Alla fine della settimana in incognito, l’Amministratore Delegato chiama in sede i dipendenti che ha incontrato. I lavoratori, solo a questo punto, scopriranno la vera identità di Condurro. Ed ognuno, a seconda del lavoro svolto, avrà delle ricompense.