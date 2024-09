Terra Amara, le trame delle puntate dal 4 al 9 marzo

Terra Amara, soap di Canale 5, torna con nuove puntate nella settimana da lunedì 4 a sabato 9 marzo. La serie, come di consueto, è trasmessa tutti i giorni, alle ore 14:15 circa.

Terra Amara 4 9 marzo, regista e dove è girata

Terra Amara è una produzione di Tims&B Productions. I registi che hanno lavorato alla serie sono Murat Seracoglu ed Evren Karabiyik Gunaydin. Nel lungo elenco di sceneggiatori, invece, ci sono Yildiz Tunc, Ayca Uzum, Atilla Ozel, Selena Caglayan e Melis Veziroglu Yilmaz. Il titolo è originario della Turchia, dove è andato in onda con sull’emittente ATV con il titolo di Bir Zamanlar Cukorova.

Nel corso di Terra Amara di lunedì 4 marzo, i protagonisti sono ancora in ansia per le sorti di Fikret e Cetin. I due, infatti, sono bloccati a Beirut, in Libano, a causa dell’inizio della guerra civile. Fikret e Cetin, non sapendo che altro fare, scelgono di raggiungere l’ambasciata. Nel tragitto, però, Fikret è ferito ed è costretto al ricovero in ospedale.

Terra Amara 4 9 marzo, le trame del martedì e del mercoledì

Nel corso di Terra Amara di martedì 5 marzo, Colak partecipa a una gara di appalto. Il lavoro in palio è molto grosso e riguarda la fornitura di agrumi per l’esercito turco. Colak, consapevole dei soldi che potrebbe guadagnare, fa di tutto pur di assicurarsi la vittoria. All’affare, però, è interessato anche Abdulkadir. La settimana di Terra Amara procede mercoledì. Colak spera di ottenere il trionfo nella gara d’appalto, ma deve fare i conti con l’offerta formulata da Zuleyha.

Cosa succede il giovedì, venerdì e sabato

Terra Amara dal 4 al 9 marzo va avanti il giovedì. Tutti gli abitanti di Cukurova festeggiano perché la vittoria dell’appalto è andata alla Adnan Yaman Holding. Colak, però, fatica ad accettare il risultato. Intanto, non si placano le tensioni fra Rasit e Gaffur.

Il venerdì, Vahap fa irruzione nella camera da letto di Zuleyha per rubare i suoi effetti personali. Fikret, però, lo scopre e lo caccia di casa. Infine, la settimana di Terra Amara termina sabato 9 marzo, quando a Villa Yaman continuano gli screzi tra Fadik e Cevriye. La protagonista, invece, fa una importante scoperta.

Terra Amara 4 9 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la puntata di Terra Amara, visibile su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.