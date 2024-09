Pechino Express 2024, la conferenza stampa: le dichiarazioni dei concorrenti

Martedì 5 marzo, alle 12:30, si è svolta la conferenza stampa di Pechino Express 2024. Il programma esordisce su Sky Uno giovedì 7 marzo, dalle ore 21:20. Lo show raggiunge il continente asiatico. Le nazioni protagoniste dell’avventura, infatti, sono il Vietnam, il Laos e lo Sri Lanka.

Alla conferenza stampa di Pechino Express 2024 partecipano, in primis, i conduttori. A tal proposito, al confermato Costantino Della Gherardesca si unisce Gianluca Fru, due anni fa in gara con l’amica e collega Aurora Leone. Presenziano anche i concorrenti. Qui di seguito l’elenco dei partecipanti e delle squadre.

Le Amiche: Barbara Petrillo e Maddalena Corvaglia;

e I Caressa: Fabio con Eleonora Caressa;

con I Fratm: Ar Tem con Antonio Orefice;

con I Brillanti: Nancy Brilli e Pierluigi Iorio;

e I Romagnoli: Paolo Cevoli con Elisabetta Garuffi;

con I Pasticceri: Damiano e Massimiliano Carrara;

e Italia Argentina: Antonella Fiordelisi con Estefania Bernal;

con I Giganti: Francesca Piccinini e Kristian Ghedina.

Pechino Express 2024 conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Dall’aeroporto di Milano Linate inizia la conferenza stampa di Pechino Express 2024. A turno arrivano le coppie di concorrenti di questa edizione, oltre ai conduttori, ad Antonella D’Errico di Sky e a Fabrizio Iacovella di Banijay Italia. Si parte con Antonella D’Errico: “Alla terza edizione su Sky, Pechino è un format sempre fresco ed unico, in cui l’intrattenimento e il viaggio sono mischiati tra loro. È un mix tra il reality e la scoperta di nuove zone del mondo. Lo show mette alla prova la tenuta fisica dei concorrenti e non ha mai la cifra del pettegolezzo e del voyeurismo. La cosa più avvincente è osservare in che modo cambiano i protagonisti“.

Fabrizio Iacovella: “Il percorso Vietnam, Laos e Sri Lanka è un itinerario completamente nuovo. Lo Sri Lanka, in particolare, non è mai stato protagonista di nessuna edizione di Pechino. Anche degli altri due Stati mostriamo delle zone inedite. La novità principale sono i conduttori Costantino e Fru. Insieme rappresentano quello che vogliamo trasmette con il programma: scoperta, intelligenza ed ironia”.

Nella conferenza stampa di Pechino Express 2024 parla Fru: “Fare l’inviato è stato più rilassante che fare il concorrente. Quantomeno ogni notte sapevamo dove andare a dormire…“. Costantino Della Gherardesca continua: “Sky dimostra di essere la rete giusta per Pechino. La cosa importante è saper raccontare e il nostro format fa questo: narra le bellezze e le peculiari età dei luoghi che visitiamo. Chi gareggia può togliere la maschera e mostrare chi è davvero”.

Le parole sulle nazioni visitate

La conferenza stampa di Pechino Express 2024 procede con nuove dichiarazioni di Costantino Della Gherardesca. Il conduttore ammette: “Il Laos è al passo con il resto dell’Asia. Nel Vietnam, invece, ho trovato molta divisione. Noi staremo nella zona nord“.

Nella conferenza stampa di Pechino Express 2024 parlano i concorrenti. Fabio Caressa: “I giovani hanno una grande apertura verso le diversità culturali e questa caratteristica emerge con forza soprattutto a Pechino. Eleonora ha mostrato tenacia“. La figlia Eleonora afferma: “Ho scoperto la grande sensibilità di mio papà”. Damiano Carrara: “Mio fratello è negli USA e per questo non è presente oggi. Siamo cresciuti insieme, affrontare con lui l’esperienza è stato bellissimo. Mi ha colpito l’ospitalità degli abitanti“.

Antonio Orefice: “Si è trattato del mio primo viaggio all’estero, avevo paura e non volevo neanche farlo. Lo show mi ha fatto riflettere, ho visto persone senza niente donare il cuore. Sono grato di aver partecipato”. Ar Tem: “Il programma è un’esperienza bellissima, permette di incontrare persone che vivono dall’altra parte del mondo“. Pierluigi Iorio: “L’elemento della scoperta è in assoluto la caratteristica più bella. Sky ci ha catapultato in un mondo diverso dal nostro”. Nancy Brilli: “Non pensavo fosse così stancante e faticoso. Il gioco ti mette alla prova, mi sono divertita tantissimo”. Paolo Cevoli: “Abbiamo fatto un turismo umano, siamo andati alla scoperta del cuore delle popolazioni locali. Noi abbiamo tutto e non ce ne rendiamo conto. Pechino ti spoglia e ti fa aprire gli occhi”. Elisabetta Garuffi: “Ho riscoperto Paolo, mi ha colpito tanto la sua passione e l’amore per il prossimo”.

Pechino Express 2024 conferenza stampa, le altre coppie

La conferenza stampa di Pechino Express 2024 va avanti con gli altri concorrenti. Francesca Piccinini: “Fisicamente abbiamo tenuto, ma per il resto abbiamo avuto qualche difficoltà“. Kristian Ghedina: “Abbiamo visto zone rurali, è stato incredibile“. Maddalena Corvaglia: “Pechino ti fa vivere esperienze estreme. Ti costringe a grandi privazioni”. Barbara Petrillo: “La trasmissione è complicata, provoca grandi disagi che ti fanno riflettere”. Antonella Fiordelisi: “Sono tornata cambiata, è stato un viaggio unico, incredibile. Ora mi lamento meno e mi godo di più il momento“. Estefania Bernal: “Il format mi ha riempito l’animo, ho amato il rapporto con le famiglie che ci ospitavano“.

Iniziano le domande. Costantino Della Gherardesca chiarisce: “Sky da sempre è interessata ai programmi leggeri ma con contenuti, con Pechino Express diamo la possibilità ai concorrenti di mostrarsi come persone e non solo come personaggi. Mi ha stupito, in questo senso, Barbara“. I Fratm sull’etichetta di Mare Fuori: “A Mare Fuori siamo attori, questa è un’esperienza diversa. Non pensiamo di avere etichette”. Nancy Brilli, invece, svela: “A casa sono molto pigra. Pechino mi ha tirato fuori un’energia vitale che non pensavo di avere“. Fabio Caressa, a domanda specifica, associa i colleghi partecipanti ad alcune coppie calcistiche. Termina qui la conferenza stampa di Pechino Express 2024.