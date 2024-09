Grande Fratello, la puntata del 4 marzo: Marco Maddaloni si ritira, scontro fra Perla e Mirko

Lunedì 4 marzo, in prima serata su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il programma, come al solito, è condotto da Alfonso Signorini. A poche settimane dalla fine della trasmissione, un concorrente ha abbandonato la Casa: si tratta di Marco Maddaloni.

Grande Fratello 4 marzo, il faccia a faccia fra Mirko e Perla

Al Grande Fratello del 4 marzo è andato in scena l’ennesimo faccia a faccia fra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. La concorrente, in settimana molto vicina ad Alessio, ha raggiunto lo studio e si è confrontata con l’ex fidanzato.

Vatiero, a tal proposito, ha ammesso di provare dei forti sentimenti verso Mirko, chiarendo di voler effettivamente provare a salvare la relazione. Tuttavia, ha sottolineato di non sentirsi fidanzata.

Parole, queste, che nel corso del Grande Fratello del 4 marzo non sono affatto piaciute a Mirko. Quest’ultimo, infatti, ha avvertito Vatiero: “Non voglio essere il tuo porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia conferma”, riferendosi, ovviamente, al rapporto che la giovane ha instaurato con Alessio.

La crisi fra Anita e Giuseppe

Al Grande Fratello è proposto un focus sulla rottura fra Anita e Giuseppe. I due, per mesi, sono stati grandissimi amici. Nelle ultime settimane, però, il rapporto si è incrinato.

La causa sarebbe da rintracciare, ancora una volta, in Alessio. Quest’ultimo ed Anita hanno stretto una profonda amicizia, che, secondo la ragazza, ha fatto ingelosire Garibaldi, che a sua volta si è riavvicinato a Beatrice.

La diretta del Grande Fratello del 4 marzo è proseguita con le tensioni fra Massimiliano e Letizia. Nonostante un chiarimento, per la fotografa è impossibile ricucire con l’attore a causa delle parole che lui ha pronunciato nei suoi confronti.

Grande Fratello 4 marzo, Marco Maddaloni lascia il programma

Al Grande Fratello, Marco Maddaloni ha comunicato la volontà di abbandonare per sempre la Casa. L’atleta è uscito dal programma in settimana, a causa della morte del suocero. Nella puntata di ieri, Maddaloni ha incontrato tutti i coinquilini per comunicare l’addio definitivo dal gioco: “In questo momento di grande dolore desidero stare con mia moglie e i miei figli”.

Nel Grande Fratello del 4 marzo è letto l’esito del televoto. La meno votata e dunque a rischio eliminazione è Anita, che ha raccolto solo il 17% delle preferenze. La preferita è Simona Tagli con il 46%, seguita da Perla al 37%. I concorrenti, infine, hanno deciso di nominare Grecia, Greta, Letizia, Federico e Simona, che dunque raggiungono al televoto Anita e Massimiliano, che hanno perso le ultime due nomination. Il meno votato, nell’appuntamento di mercoledì, sarà eliminato.