Michelle Impossible & Friends 2024, il 6 marzo la prima puntata: novità, ospiti e co-conduttori

Mercoledì 6 marzo, su Canale 5, è in onda la prima puntata di Michelle Impossible & Friends 2024. Il varietà è condotto da Michelle Hunziker.

Michelle Impossible & Friends 2024, quante puntate e regista

Michelle Impossible & Friends 2024 è una produzione originale di RTI, che l’ha realizzato in collaborazione con la Ballandi Arts. Quella al via oggi, mercoledì 6 marzo, è la terza edizione dello show, che ha esordito su Canale 5 nel febbraio del 2022.

Così come lo scorso anno, Michelle Impossible & Friends è formato da tre appuntamenti inediti. Essi sono trasmessi, oltre che su Canale 5, anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

La regia delle puntate è di Luigi Antonini. Fra le novità dell’edizione c’è la location. Michelle Hunziker, infatti, abbandona lo Studio Robinie per spostarsi nello Studio 20 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Gli ospiti fissi

In ogni puntata di Michelle Impossible & Friends la padrona di casa è accompagnata da alcuni ospiti fissi. In primis c’è la comica Katia Follesa, già co-conduttrice della scorsa edizione. Al suo fianco confermati Andrea Pucci, la Gialappa’s Band e il Mago Forest.

Fra le novità ci sono Alessandro Betti e Valentina Barbieri, entrambi provenienti da GialappaShow. Spazio, infine, al comico Scintilla, nel cast di numerose produzioni televisive, tra cui Only Fun-Comico Show, Big Show e Back to school.

Nei tre appuntamenti di Michelle Impossible & Friends 2024 è in onda Lugano amara, una parodia di Terra Amara con protagonista Aurora Ramazzotti. All’interno della soap fittizia, di settimana in settimana recitano vari attori, commentati dalla Gialappa’s Band.

Michelle Impossible & Friends 2024, gli ospiti

A Michelle Impossible & Friends presenziano numerosi ospiti. In primis, per il mondo del canto, è accolto Andrea Bocelli, artista italiano conosciuto in tutto il mondo. In seguito, la padrona di casa presenta un collega ed amico, volto noto di Cologno Monzese, ovvero Gerry Scotti.

Quest’ultimo, nelle prossime settimane, torna su Canale 5 con nuove puntate de La ruota della fortuna. Inoltre, presto condurrà l’ultima parte della stagione di Striscia la Notizia, affiancandosi prima a Francesca Manzini e poi proprio a Michelle Hunziker.

La puntata del 6 marzo è arricchita da Lorella Cuccarini, professoressa di Amici di Maria De Filippi e reduce dalla co-conduzione effettuata nella quarta serata del Festival di Sanremo. Partecipa, inoltre, Francesca Michielin, cantante e conduttrice di X Factor. Infine, c’è l’attore Claudio Santamaria, impegnato a teatro con Shakespeare 2.0. Lo stupro di Lucrezia, opera contro la violenza sulle donne.