Pechino Express, la puntata del 7 marzo: la prima tappa nel nord del Vietnam

Sky Uno, giovedì 7 marzo, propone dalle 21:25 la prima puntata di Pechino Express 2024. La prima tappa è ambientata nel Vietnam del nord.

Pechino Express 7 marzo, un viaggio di oltre 5 mila km

Pechino Express del 7 marzo dà il via all’undicesima edizione del reality, la terza da quando ha lasciato la Rai per approdare su Sky. Il programma è una produzione originale di Banijay Italia.

La conduzione è affidata, come di consueto, a Costantino Della Gherardesca, volto del format dal 2013. Al suo fianco, per la prima volta, è accolto Gianluca Fru, membro del gruppo comico The Jackal, terzo classificato due anni fa, quando ha gareggiato in compagnia di Aurora Leone. Fru svolge il compito di inviato, ovvero il ruolo che, negli ultimi anni anni, ha ricoperto Enzo Miccio.

Pechino Express del 7 marzo affronta la cosiddetta Rotta del Dragone. Essa inizia nel nord del Vietnam, per poi proseguire nel Laos e nello Sri Lanka. Quest’ultimo paese è la grande novità di Pechino Express 2024, che per la prima volta visita lo Stato del continente asiatico.

La prima tappa

A Pechino Express del 7 marzo, le otto coppie in gara iniziano l’avventura. Come al solito, affrontano il viaggio con un budget giornaliero limitato, pari a un euro in valuta locale. Inoltre, hanno in spalla un solo zaino, contenente alcuni elementi essenziali. I concorrenti, tramite una mappa, devono raggiungere il traguardo finale di ogni tappa e, lungo il percorso, devono affrontare varie prove ed imprevisti.

Costantino, durante Pechino Express, dà alcune indicazioni tramite una radio e annuncia ai concorrenti quando è il momento di fermarsi e trovare un riparo in cui passare la notte. Non avendo soldi a disposizione, devono cercare un alloggio gratuito, spesso affidandosi esclusivamente alla generosità della popolazione locale. La coppia che arriva per prima al traguardo vince la puntata. Inoltre, ha il compito di eliminare una delle ultime due compagini classificate. I prescelti devono abbandonare per sempre il programma, a meno che la tappa sia non eliminatoria.

Pechino Express 7 marzo, quali sono le coppie

Qui di seguito l’elenco delle coppie al via nel corso di Pechino Express, visibile su Sky Uno e in streaming su Now TV e Sky Go.