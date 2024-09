Cucine da incubo Usa, l’8 marzo protagonista il ristorante In the drink

Venerdì 8 marzo, su Real Time, è in onda la terza puntata dell’ottava edizione di Cucine da incubo USA. Il programma, visibile dalle 21:20, è condotto da Gordon Ramsay.

Cucine da incubo USA 8 marzo, protagonista il ristorante In the drink

L’ottava edizione di Cucine da incubo USA è una produzione originale di Fox Alternative Entertainment, All3Media International e Studio Ramsay Global. Il conduttore, nei vari appuntamenti, si reca all’interno di alcuni locali in crisi degli Stati Uniti.

Ramsay, la prima volta che entra nel ristorante, valuta il menù, l’arredamento e la cucina, assaggiando alcune delle ricette proposte dallo chef. In seguito, analizza l’organizzazione di lavoro durante un servizio. Al termine, il padrone di casa apporta delle modiche al locale, sia negli arredamenti che nel menù. Infine, gestisce per un giorno l’attività, dando preziosi consigli ai lavoratori.

Il ristorante protagonista di Cucine da incubo USA dell’8 marzo si chiama In the drink ed è sito nel New Jersey.

Chi sono i produttori e la storia del ristorante

Il ristorante In the drink, al centro di Cucine da incubo dell’8 marzo, è gestito da Jorge e Solange. Lui è messicano, lei è argentina e formano una coppia da circa vent’anni.

Jorge e Solange hanno preso in gestione il locale nel 2017 e il punto di forza dell’attività è sicuramente la posizione. La struttura, infatti, sorge a pochissima distanza da uno dei campi di golf più frequentati degli Stati Uniti.

Nonostante questo, però, In the drink ha dei grossi problemi. Sono due gli aspetti che attirano le maggiori critiche sia dei clienti che di Gordon Ramsay. Il primo è l’arredamento interno, il secondo è la scarsa qualità della cucina. Di conseguenza, i clienti sono sempre meno, con inevitabili ripercussioni sui conti.

Cucine da incubo USA 8 marzo, Jorge ha chiesto un prestito per evitare il fallimento

Nella puntata dell’8 marzo di Cucine da incubo USA, in onda su Real Time e in streaming su Discovery+, il proprietario Jorge racconta: “Ho dovuto chiedere un prestito e bloccare la carta di credito. Mia moglie sa del prestito, ma non conosce l’entità”.

I dipendenti, invece, lamentano un’eccessiva disorganizzazione. In cucina, infatti, manca un capocuoco per gestire gli ordini. In sala, invece, Jorge è troppo assente. A tal proposito, le cameriere Nadia e Sam hanno le idee chiare: “È una brava persona, ma non riesce a fare il capo. Spesso non sa cosa accade al ristorante perché non c’è quasi mai e delega a noi le sue mansioni”.