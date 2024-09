Terra Amara, la puntata dell’8 marzo: trama, cast e curiosità

Canale 5, venerdì 8 marzo, propone in prima serata una nuova puntata di Terra Amara. La soap, dopo il grande successo ottenuto nel daytime, si appresta, dalla prossima settimana, a modificare la propria programmazione tv. La serie, infatti, non andrà più in onda quotidianamente, ma solo nel prime time del venerdì.

Terra Amara 8 marzo, regista e dove è girata

Terra Amara è una produzione di Tims&B Productions. I registi che hanno lavorato alla serie sono Murat Seracoglu ed Evren Karabiyik Gunaydin. Nel lungo elenco di sceneggiatori, invece, ci sono Yildiz Tunc, Ayca Uzum, Atilla Ozel, Selena Caglayan e Melis Veziroglu Yilmaz. Il titolo è originale della Turchia, dove è andato in onda sull’emittente ATV con il titolo di Bir Zamanlar Cukorova.

T erra Amara 8 marzo, la trama

Nel corso di Terra Amara di venerdì 8 marzo è ancora centrale la storia d’amore fra Zuleyha ed Hakan. La protagonista, in particolare, è pentita per aver deciso, negli scorsi giorni, di rimandare il matrimonio.

Per rimediare, sceglie di chiedere all’uomo di partire verso l’Europa e fare una lunga crociera. Una volta a bordo, Zuleyha vorrebbe convolare a nozze, facendo officiare la celebrazione al comandante della nave.

Nel corso di Terra Amara di oggi, Hakan vorrebbe svelare al personaggio principale il segreto relativo alla sua vera identità. Tuttavia, dopo aver ricevuto un ordine dal capo Gungor, è costretto a rimandare di qualche giorno il momento della verità.

Spoiler finale

Durante Terra Amara di venerdì 8 marzo, i segreti di Hakan potrebbero venire a galla prima del previsto. Lutfiye, infatti, è all’interno della casa di Fikret, da poco tornato dal Libano. Nell’abitazione, la donna trova un articolo di giornale dal quale scopre la vera identità di Hakan.

Lutfiye, sconvolta per quanto ha appreso, decide di raccontare tutta la verità a Zuleyha. Quest’ultima, dopo aver parlato con Fikret, affronta direttamente Hakan, prendendo una decisione drastica. Infine, Sermin prova a convincere la figlia Betul a convolare a nozze con Colak. La giovane, in tal modo, diviene la principale erede del patrimonio dell’imprenditore.

Terra Amara 8 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la puntata odierna di Terra Amara, visibile su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.