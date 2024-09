Verissimo, gli ospiti del 9 e 10 marzo: Marco Maddaloni, Emma Bonino e Riccardo Scamarcio

Sabato 9 e domenica 10 marzo, Silvia Toffanin conduce due nuove puntate di Verissimo. Gli appuntamenti sono visibili su Canale 5 a partire dalle ore 16:30 circa.

Verissimo 9 10 marzo, Riccardo Scamarcio e lo spazio dedicato a Terra Amara

A Verissimo di sabato 9 marzo, Toffanin accoglie in primis Riccardo Scamarcio. L’attore, che in carriera ha lavorato a pellicole come Assassinio a Venezia, Mio fratello è figlio unico e Nessuno si salva da solo, presenta il film Race for Glory: Audi vs Lancia. La produzione, diretta da Stefano Modini, è distribuita nei cinema a partire dal prossimo 14 marzo.

In seguito, nell’appuntamento del 9 marzo di Verissimo è confermato lo spazio dedicato a Terra Amara. La soap, grande successo dei palinsesti di Canale 5, questa settimana è rappresentata dall’attore Erkan Bektas. Quest’ultimo, nella serie, presta il volto al personaggio di Abdulkadir Keskin.

Bugo e Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser

Nel corso di Verissimo di 9 marzo c’è Bugo. Il cantante è in uscita con il nuovo album dal titolo Per fortuna che ci sono io. L’artista, durante il faccia a faccia, commenta ancora una volta lo scontro avuto in diretta con Morgan durante il Festival di Sanremo 2020. Il fatto, ora, è finito in tribunale.

Nella puntata ci sono Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due si sono conosciuti ed innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip oramai sette anni fa. Presto, il loro amore sfocerà nel matrimonio. Infine, ci sono i primi ballerini del Teatro Alla Scala di Milano, ovvero Virna Toppi e Nicola Del Freo, da poco diventati genitori di Asia.

Verissimo 9 10 marzo, Emma Bonino

Durante Verissimo del 10 marzo, invece, è in scaletta una lunga intervista ad Emma Bonino. L’ex Ministro degli esteri è da sempre in prima linea nelle battaglie in favore dei diritti civili.

Molto atteso, in seguito, è l’incontro con Emanuele Filiberto, che interviene in studio a un mese di distanza dalla morte del padre Vittorio Emanuele di Savoia. Nel corso dell’appuntamento, Silvia Toffanin dà spazio a Marco Maddaloni, che ha abbandonato il Grande Fratello dopo aver ricevuto la notizia della morte del suocero. Con l’ex concorrente del reality c’è la moglie Romina.

A Verissimo del 10 marzo, la padrona di casa propone un focus su un’amicizia nata negli studi di Uomini e Donne. Dal dating show di Maria De Filippi, infatti, arrivano Ida e Gemma. Infine c’è la cantante Big Mama, reduce della partecipazione al Festival di Sanremo con la hit La rabbia non ti basta.